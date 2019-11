De Valentina Postelnicu, Dumitru Angelescu (foto),

„Ne îndreptăm spre un monopol de putere”, a spus Dăncilă, acuzând-l pe europarlamentarul PNL Rareş Bogdan că a ameninţat-o cu „procurorii”.

„L-am văzut cu toții pe Rareș Bogdan, portavocea președintelui Klaus Iohannis amenințându-mă cu procurorii. Ce să înțeleg ? Pentru că am îndrăznit să îl chem pe președintele Iohannis la o dezbatere în fața românilor sunt amenințată cu procurorii și cu dosare? Că așa cum i s-a întâmplat lui Ponta și așa cum i s-a întâmplat lui Barna așa trebuie să i se întâmple și Vioricăi Dăncilă. Sunt foarte multe coincidențe sunt foarte multe lucruri nefirești pentru un stat membru al Uniunii Europene”, a spus ea.

„La 30 de ani de la căderea comunismului, vedem un președinte dictator care vrea puterea să o folosească împotriva celor care nu gândesc ca el” , a afirmat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a mai spus că nu are o problemă să discute cu procurorii.

„Dar Klaus Iohannis trebuie să le explice românilor într-o dezbatere de ce a făcut așa ceva „, a mai spus ea.

„Este inadmisibil ca un partid politic să vină în faţa oamenilor şi să spună pe cine vor chema procurorii la audiere, ce vor să facă procurorii, efectiv să nu ţină cont de independenţa justiţiei. Toate aceste lucruri trebuie să ne îngrijoreze, toate aceste lucruri arată disperarea, arată că avem un preşedinte dictator, care, dacă nu reuşeşte să vină la o dezbatere şi să le spună oamenilor ce a făcut în cinci ani, ce vrea să facă în următoarea perioadă, atunci îşi trimite mesagerii ca să îi ameninţe pe contracandidaţi cu dosare penale şi cu discuţii cu procurorii”, a mai susţinut Dăncilă.

Candidatul PSD ia întrebări:

Despre fake-news-ul cu casca preşedintelui: „Presupun că doamna Firea a văzut în spaţiul public acea ştire, şi apoi a şters. Eu nu cred că domnul preşedinte Iohannis a avut cască în ureche”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Ea a arătat că preşedintele a dezinformat în permanenţă, în special în privinţa preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Despre cele patru case: „Totul are justificare. Două dintre ele au venit de la părinţi. Un apartament este modest, la Videle şi o casă de la socri, casă de la ţară. Eu tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu”.

Despre desecretizarea raportului privind 10 august:

Raportul a fost desecretizat în proporție de 90% în timpul mandatului domnului Fifor, a început din timpul mandatului doamnei Carmen Dan. Mai era o mică parte, atunci am spus că nu putem să facem public acest raport pentru că este parte a unei anchete a DIICOT. Cei care sunt acum la guvernare au venit cu diferite acuze, că ascundem adevărul. Astăzi am văzut declarația ministrului de Interne, care a spus același lucru: că a fost desecretizat, dar nu îl poate face public, pentru că este parte a unei anchete. Să înțeleg că și acest guvern dezinformează

Domnul Fifor a arătat public că o oparte parte a acestui raport a fost desecretizat în timpul guvernării noastre, a fost o mică parte care nu a putut fi desecretizată. Dar așa cum la noi nu a putut să fie făcut public din cauza unei anchete, aceeași situație este și acum

Este aceeași situație, înseamnă că acest guvern ascunde adevărul? DIICOT a avut acces la dosar, e parte a unei anchete, au știut în permanență ce este în acel dosar

Au desecretizat, a ieșit ceva în spațiul public? Acest lucru e un mijloc de a face campanie, de a îndrepta atenția spre alte lucruri, pentru a nu vedea ce se întâmplă în acest moment și anume că președintele României refuză o dezbatere publică după 30 de ani cu contracandidatul său”

„Despre faptul că Liviu Dragnea primea informaţii de la protest: „Nu vreau să le comentez, ceea ce vor spune procurorii este baza de la care se va pleca. Nu au ce să îmi reproşeze”.

Despre ceasul de aur, care nu l-a declarat: „Vă spun ce v-am spus şi ieri, nu o să o vedeţi pe Viorica Dăncilă că încalcă legea. Nu am trecut în declaraţia de avere ceasul pentru că nu depăşeşte 5.000 de euro”.

