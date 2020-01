De Valentina Postelnicu,

Viorica Dăncilă a vorbit, după şedinţă, despre modul în care i s-a schimbat viaţa după ce nu a mai fost premier.

„Nu pot să spun dacă este mai bine sau mai rău, fiecare funcţie presupune avantaje şi dezavantaje. Am gătit de sărbători, am făcut Revelionul într-o locaţie, unde au fost 900 de oameni. Am gătit pentru familia mea, de Crăciun”, a spus ea.

Dăncilă a mai afirmat că va fi un om de echipă, pentru că partidul are nevoie de unitate.

Întrebată dacă mai e susţinută de Marcel Cioalcu, Dăncilă a spus că va candida pentru şefia Organizaţiei de Femei a PSD şi că este prematur să vorbească despre o candidtuă la parlamentare. „O să susţin o echipă sudată, nu voi candida la Congres”, a ţinut ea să menţioneze.

Viorica Dăncilă le-a răspuns şi celor care au criticat-o, în special lui Robert Negoiţă, care cerea partidului să îşi ceară scuze pentru că a susţinut-o la şefia Guvernului.

„Cred că nu sunt motive pentru a cere scuze. Faptele rămân şi cred că aceste lucruri sunt simţite de oameni”, a spus ea, precizând că oricine are dreptul să facă afirmaţii.

Despre afirmaţia lui Claudiu Manda, care spunea că PSD nu va mai susţine proşti în funcţii publice, Viorica Dăncilă a spus că a avut o discuţie despre această afirmaţie, în partid, şi nu era vorba despre ea.

„Legat de declaraţia lui Claudiu Manda, am vorbit şi cu Olguţa Vasilescu şi cu preşedintele interimar Marcel Ciolacu, nu a avut absolut nicio legătură cu Viorica Dăncilă. În momentul în care faci o afirmaţie şi eşti un om puternic, ţi-o asumi. Eu cred că trebuie să vorbiţi cu domnul Manda, să îl întrebaţi despre cine a vorbit”, a spus ea.

Întrebată dacă îşi mai doreşte să fie premier, ea a spus că nu contează ce doreşte ea, ci de ceea ce vor oamenii: „A fost o perioadă foarte grea, o perioadă de un an i nouă luni cu multe crize de gesionat, atât intern şi extern şi mă bucur că am reuşit să ies cu fruntea sus”.

Viorica Dăncilă a spus şi ce a gătit de Sărbători, ea afirmând că a făcut sarmale, caltaboşi, chiar şi cârnaţi. „Am primit aprecieri din partea familiei”, a mai spus fostul premier.



