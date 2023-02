Viorica de la Clejani are probleme de sănătate și a descoperit că suferă de diabet în urma unor analize mai amănunțite. Invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, cântăreața a mărturisit că medicii au sfătuit-o să renunțe la zahăr și să mănânce mai puțin. Viorica ține cont de recomandările doctorilor și își pune sănătatea pe primul loc.

„Eu fac ce spun medicii. Nu mi-aș fi dorit să slăbesc, pentru că eu mă simt bine în pielea mea. Nu mai mănânc zahăr. Mi-a zis doctorul așa: «cu cât mănânci mai mult, cu atât te duci mai repede».

Pentru o viață sănătoasă mâncați cât mai puțin. Cât mai puțin și sănătos”, a declarat artista în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la PRO TV. Viorica de la Clejani i-a sfătuit și pe cei de acasă să fie mai atenți la alimentație, pentru că sănătatea este foarte importantă.

Recent, soția lui Ioniță a avut și probleme cu dantura. Viorica de la Clejani a trecut prin 5 intervenții stomatologice.

„Am ajuns în faza în care am făcut două adiții de os și cinci implanturi. Dacă m-ați fi văzut acum două săptămâni, aveam un cap de zece ori mai mare. Patru ore a durat operația. Tot anul acesta o să merg la stomatolog, să-mi fac cei mai frumoși dinți”, a mai spus ea.

Viorica de la Clejani își dorește să fie bunică

Viorica și Ioniță de la Clejani au împreună doi copii, pe Margherita și pe Fulgy. Cei doi au avut mari probleme din cauza substanțelor interzise și a anturajului, iar părinții lor au încercat să îi aducă pe drumul cel bun. Artista a mărturisit recent că își dorește să fie soacră și să aibă nepoți cât mai repede.

„Eu vreau sănătate, să-mi dea putere Dumnezeu, să mă țină sănătoasă să pot să am grijă de familia mea, de copilașii mei, să fiu și eu soacră mare, soacră mică! Să am și eu nepoți! Am zis când o fi să ne ducem, să fiu eu prima care se duce, eu nu vreau să rămân, cred că am luat-o razna de la pandemia asta”, a spus Viorica de la Clejani într-o emisiune de la Kanal D.

