„De mâine începe controlul ANRE cu Protecția Consumatorilor la toți operatorii de gaze. În mai, (nr. companiile) au anunțat oferta de la 1 iulie cu preț fix pe un an de zile. Dacă tu modifici prețul intri sub incidența a doua legi: protecția consumatorului față de oferte înșelătoare – care nu are amenzi așa mari – și a doua este amendă pe 5-10% din cifra de afaceri pe legea energiei. Sunt sume care o să îi afecteze”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a subliniat că aceste companii care au modific abuziv contractele și au crescut facturile consumatorilor casnici nu au nicio șansă să scape de sancțiuni.

„Dacă tu m-ai luat client pe un an cu preț fix și mi-l modifici, asta nu e ofertă înșelătoare? Nu au nicio șansă să facă asta dacă nu vor să ia amenda între 5 și 10% pe cifra de afaceri. Eu îi rog pe toți furnizorii să fie corecți în relația cu clienții, să nu abuzeze de poziția lor dominantă pe piață”, a completat Virgil Popescu.

În luna august, scumpirea energiei s-a resimțit în facturi cu creșteri de preț de până la 48% la electricitate și de 20% la gaze



România a liberalizat din ianuarie piața energiei, iar în luna mai un număr de 3,75 de milioane de contracte erau pe piața liberă, reprezentând 42% din consumatorii casnici. Restul de 5,1 milioane de gospodării aveau, la acel moment, contracte de serviciu universal.

Scumpirile se aplică doar celor care vor încheia contracte noi în perioada următoare. Cei care au deja contracte valabile plătesc la prețul agreat, dar s-au raportat și situații abuzive în care companiile au trimis facturi care nu respectau prețul fix încheiat în contract.



