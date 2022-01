„Preţul gazului a tras în sus preţul energiei electrice. Sunt complet nemulţumit de preţul gazului în general, nu doar de preţul gazului rusesc”, a afirmat Virgil Popescu la Antena 3.

„România este o ţară producătoare de gaz, al doilea mare producător de gaz. E adevărat, pe perioada de iarnă ne asigurăm din import diferenţa de gaze. Acel 20-25% din import pe perioada de iarnă este tot gazul rusesc. Suntem dependenţi de gazul rusesc. Deşi avem gaz, nu avem gaz suficient”, a precizat Virgil Popescu.

Ministrul energiei crede că reducerea prețului la gaze va antrena și o scădere a celui la energia electrică, iar acest lucru ar putea fi posibil la primăvară.

„Eu mă aştept în perioada de primăvară-vară, evident, şi toamnă să fie o scădere bruscă a preţului la gaz natural. Din aprilie, estimez o scădere a preţului gazului natural”, a spus Virgil Popescu.

Ministrul energiei a explicat că firmele românești nu pot vinde la un preț mai mic pentru că, în aceste condiții, „tot gazul s-ar duce către export”.

„Preţurile sunt aproximativ la fel cu preţurile de pe bursele europene, pentru că altfel ar pleca, am rămâne fără marfă”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dezvăluit că tariful pentru gaze nu s-a schimbat în contractul său, iar ultima factură a fost în valoare de 400 de lei.

„M-am uitat la gaze naturale, am un contract încheiat anul trecut şi este încă în derulare, am preţul din contract de anul trecut. Ultima factură pe care am plătit-o astăzi (n.r. joi) mi-a venit 400 de lei” a mai spus Virgil Popescu.

