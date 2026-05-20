„Amenințare globală”

Un virus potențial mai periculos decât COVID-19 a fost identificat de fosta șefă științifică a OMS, dr. Soumya Swaminathan, drept o amenințare pandemică majoră.

Potrivit acesteia, gripa aviară H5N1, care poate avea o rată a mortalității mult mai mare decât COVID-19, reprezintă un motiv de îngrijorare globală.

„Virusurile gripale sunt, de fapt, pe primul loc în lista virusurilor care prezintă riscuri pandemice. Coronavirusurile sunt, de asemenea, pe această listă”, a declarat dr. Swaminathan.

Gripa aviară a fost identificată din nou în India, în mai multe state, la începutul anului 2025, după ce ultimele cazuri fuseseră raportate în decembrie 2023.

Ce face ca H5N1 să fie atât de periculos?

„Când infectează oamenii, are o mortalitate foarte mare”, a explicat dr. Swaminathan pentru News18.

Spre deosebire de COVID-19, care are o rată a mortalității sub 1%, H5N1 în cazul oamenilor are o mortalitate mult, mult mai mare.

Un alt motiv de îngrijorare este faptul că virusul a început să se răspândească și la mamifere, ceea ce sugerează că ar putea suferi mutații pentru a deveni transmisibil între oameni.

„Dacă acest lucru se va întâmpla, situația va fi extrem de gravă”, a avertizat dr. Swaminathan.

Ar putea fi o pandemie mult mai gravă decât cea cauzată de coronavirus.

Gripa aviară, cunoscută și sub denumirea de gripă aviară, este cauzată de virusurile gripale de tip A, care afectează în principal păsările, dar care pot infecta și mamiferele.

Agențiile de sănătate globală consideră că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut

În cazuri rare, au fost înregistrate infecții și la oameni, iar simptomele pot varia de la o simplă stare gripală până la forme severe de boală.

În prezent, agențiile de sănătate globală consideră că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut, însă monitorizarea atentă este esențială.

„Avem câteva antivirale, precum oseltamivir, care acționează împotriva H5N1, dar este nevoie de mult mai multă cercetare și dezvoltare în acest domeniu”, a subliniat dr. Swaminathan.

În aprilie 2026, au început primele teste clinice ale unui vaccin împotriva gripei aviare, marcând un pas important în pregătirea pentru o posibilă pandemie.