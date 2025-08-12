Informația a fost publicată atât pe rețelele de socializare, cât și pe site-ul oficial al ambasadei.

„Anunț important – Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu 2 septembrie 2025, doar anumite categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu”, a transmis misiunea diplomatică americană.

Potrivit anunțului, sunt eligibili:

persoanele care își reînnoiesc vizele B-1, B-2 sau B1/B2, emise cu valabilitate maximă, ori permisele de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani), dacă acestea au expirat în ultimele 12 luni și solicitantul avea cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei precedente;

solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6, precum și TECRO E-1;

solicitanții de vize diplomatice sau oficiale.

Reprezentanții ambasadei au precizat că, în anumite cazuri, ofițerii consulari pot solicita prezența solicitantului la interviu, dacă situația o impune.

