Vlad Filat, căutat de Interpol

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. Informaţia a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei, Diana Fetco.

„Confirm faptul că Direcţia cooperare internaţională poliţienească a Poliţiei a fost notificată de către Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internaţională cu scop de arest”, a declarat Diana Fetco, pentru Moldpres.

Confrom prevederilor Constituţiei, cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară, potrivit Agerpres, care citează presa locală.

Totuşi, şeful IGP a explicat că, dacă Vlad Filat ar alege să călătorească în oricare dintre ţările care fac parte din spaţiul Schengen, atunci autorităţile de acolo ar fi obligate să-l reţină.

Prima reacție a lui Vlad Filat, după ce a fost dat în urmărire internaţională: „Sunt pe loc, nu mă eschivez”

Fostul prim-ministru Vlad Filat, dat în urmărire de Interpol, a venit cu o reacție publică pe rețelele de socializare. Acesta susține că nu se eschivează de la procedurile legale.

El a ținut să sublinieze că hotărârea privind condamnarea lui de o instanță de Franța pentru spălare de bani nu este definitivă.

„Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare.

În al doilea rând, prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă. Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept. Menționez, de asemenea, că motivarea deciziei încă nu există. După analiza integrală a deciziei, voi reveni cu un comentariu detaliat, în mod argumentat și responsabil.

Până atunci, fac o precizare clară: Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent. Fac apel către reprezentanții presei și la actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs. Respectarea legii, a prezumției de nevinovăție și a faptelor verificate rămâne esențială pentru o informare corectă a publicului”, a scris Vlad Filat pe Facebook.

La începutul lunii decembrie, o instanţă din Franţa l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare şi o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupţie.

După ce decizia instanţei franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe reţelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorţul său din 2012 şi că „este una motivată politic şi puternic influenţată din Republica Moldova”, aminteşte Ziarul de Gardă.

Ulterior, Filat a publicat un mesaj scurt pe reţele: „Mulţumesc, Maia!”.

Vlad Filat a deţinut funcţia de premier al Republicii Moldova între 2009 şi 2013. Acesta a fost condamnat în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari în dosarul „Frauda bancară”. El a fost eliberat din închisoare în 2019.

