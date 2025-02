Vladimir Putin, despre eventualele alegeri prezidențiale din Ucraina

Vladimir Putin a comentat în cadrul interviului situația din Ucraina, afirmând că președintele Zelenski devine toxic pentru forțele armate ucrainene. El consideră că abordarea lui Trump față de Ucraina nu este în beneficiul Rusiei, ci al Ucrainei.

„Cert este că actualul șef al regimului de la Kiev devine o figură toxică pentru forțele armate ucrainene, pentru că dă ordine absurde, dictate nu de considerente militare, ci de considerente politice, și nu este clar pe ce se bazează acestea. Și asta duce la pierderi nejustificat de mari, dacă nu să spunem pierderi foarte mari sau catastrofale pentru armata ucraineană”, a spus Vladimir Putin.

Devine toxic pentru societate în ansamblu. Vladimir Putin

Comentariile vin în contextul în care SUA face tot mai mulți pași spre Rusia. De exemplu, Statele Unite au fost de partea Rusiei la două rezoluții propuse în fața Națiunilor Unite.

De altfel, președintele SUA Donald Trump a declarat pe 18 februarie că, în cazul lui Zelenski, cota de încredere este de 4%. Trump l-a acuzat pe Zelenski pentru începutul războiului pe scară largă între Rusia și Ucraina și a cerut organizarea unor noi alegeri prezidențiale în Ucraina.

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

La rândul lui, Vladimir Putin îl acuză pe Volodimir Zelenski că nu vrea să negocieze pentru pace pentru că atunci vor fi organizate „imediat alegeri”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei – Foto Hepta

„Astăzi alegerile în Ucraina nu se țin sub pretextul legii marțiale. Și dacă există negocieri, atunci posibila nevoie rapidă de a ridica legea marțială, atunci trebuie să mergem imediat la alegeri. Și aici are o problemă actualul șef al regimului. Pentru că nu prea contează ce procent are, patru sau mai mult. Un alt lucru este important: ca ratingul lui, conform datelor noastre – sunt obiective – este exact jumătate din cel al posibilului său rival politic cel mai apropiat”, a punctat Vladimir Putin.

Cine este rivalul lui Volodimir Zelenski

Vladimir Putin susține că rivalul lui Volodimir Zelenski este fostul comandant suprem al armatei ucrainene, Valeri Zaluzhni.

„Acesta este domnul Zaluzhni, fostul comandant al forțelor armate ucrainene, care a fost exilat la Londra – ratingul său este exact de două ori mai mare.

Recomandări Uniunea Europeană a făcut o ofertă pentru resursele Ucrainei, chiar în ziua în care Donald Trump a anunțat că SUA sunt „foarte aproape” de un acord

Și dacă la aceasta adăugăm și posibila susținere a acestui potențial candidat din partea altor personalități politice, inclusiv foști premieri sau foști președinți, atunci actualul șef al regimului nu are absolut nicio șansă să câștige alegerile. Ele sunt egale cu zero. Dar dacă, desigur, ceva este falsificat grosolan, dar acest lucru este și rău pentru el – va fi complet vizibil”, a mai spus Vladimir Putin.

Valeri Zaluzhni, fostul comandant suprem al armatei ucrainene – Foto Hepta

Putin, despre obiectivele lui Donald Trump

Președintele Rusiei a mai susținut că actualul președinte al SUA, Donald Trump, vrea să obțină pacea, însă Volodimir Zelenski împiedică negocierile.

„Actualul președinte Trump înțelege cu siguranță acest lucru și îl împinge să facă o alegere. Ceea ce vrea să facă, după cum mi se pare, este să îmbunătățească situația, situația politică din Ucraina, să consolideze societatea, să creeze condiții pentru supraviețuirea statului ucrainean. Și, în general, acest lucru nu este atât în ​​beneficiul Rusiei, din moment ce încă avem un conflict cu regimul actual, ci în beneficiul Ucrainei însăși”, a mai spus Putin.

Recomandări Pavlo Rad, analist ucrainean: „Ideea că este necesar să ne bazăm în primul rând pe forțele proprii a devenit tot mai răspândită în Ucraina”

Donald Trump face jocul lui Putin și cere alegeri în Ucraina, ca să-l înlocuiască pe Zelenski cu o „marionetă”. Foto: Profimedia Images

Rusia nu se opune păstrării statului ucrainean, dar teritoriul nu ar trebui să fie folosit „ca o trambulină pentru un atac”, a subliniat liderul de la Kremlin.

„Ne-am dori ca acest teritoriu să nu fie folosit ca trambulină pentru un atac asupra Federației Ruse, să nu fie folosit ca o trambulină ostilă pentru noi, pentru ca în cele din urmă să se transforme într-un stat vecin prietenos.” Vladimir Putin

Mai mult, Vladimir Putin susține: „din punctul de vedere al intereselor întăririi statalității ucrainene este necesar să acționăm mai energic și într-o direcție complet diferită – să aducem la putere oameni care se vor bucura de încrederea poporului Ucrainei”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se bucură de o cotă de încredere de 63% în rândul conaționalilor săi, cu o creștere de 8% în ultimele zile, potrivit unui nou sondaj publicat vineri de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe 30 de porci au închis ore în șir o autostradă, după ce au scăpat din camionul în care erau transportați și care s-a răsturnat, în Germania

Urmărește-ne pe Google News