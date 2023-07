Revolta luptătorilor Wagner, în frunte cu liderul lor, Evgheni Prigojin, a scos la iveală slăbiciuni semnificative în sistemul de putere construit de Putin și este posibil ca liderul rus să caute încă să se răzbune pe Prigojin, a declarat Burns, la Forumul de securitate Aspen.

„Ceea ce vedem este un dans foarte complicat”, a spus William Burns. Potrivit șefului CIA, președintele rus va încerca să îl separe pe Prigojin de grupul său de mercenari, care este încă util pentru Moscova în locuri precum Africa, Libia și Siria.

„Putin este o persoană care crede că răzbunarea este un fel de mâncare servit cel mai bine rece. Din experiența mea, Putin este apostolul suprem al răzbunării, așa că aș fi surprins dacă Prigojin va scăpa de o pedeapsă suplimentară”, a mai declarat William Burns.

„Dacă aș fi Prigojin, nu mi-aș concedia degustătorul de mâncare”, a mai spus șeful CIA, făcând aluzie la riscul ca șeful Wagner să fie otrăvit.

În urma revoltei eșuate a luptătorilor Wagner, mercenarii au avut opțiunea de a semna contracte cu Ministerul rus al Apărării, de a merge în Belarus sau de a se întoarce acasă. Rebeliunea Wagner s-a încheiat în urma unui acord negociat de preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko.

Pe 19 iulie, la circa trei săptămâni de la revoltă, un videoclip publicat pe canale de Telegram pro-Wagner l-ar fi surprins pe Prigojin în timp ce îi întâmpină pe luptătorii săi în Belarus.

„Bine ați venit, băieți! Bun venit pe pământul belarus! Am luptat cu demnitate! Am făcut multe pentru Rusia”, spune un bărbat, al cărui profil se aseamănă cu Prigojin.

Întrebat de aceste imagini, Burns crede că Prigojin a fost recent în capitala belarusă Minsk, precum și în Rusia.

„S-a deplasat puțin. Cred că a fost la Minsk în ultima vreme. Nu sunt sigur dacă are de gând să se retragă în suburbiile Minsk-ului, dar a petrecut timp și în Rusia”, a spus Burns.

Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will „be here in Belarus for some time” before „gathering our strength and heading off for Africa.”



„We may return to [fight in Ukraine] when we will be certain that we won’t be made to disgrace ourselves and our experience,” he added. pic.twitter.com/G4W2uWSjNC