Schimb de informații înaintea întâlnirii Putin-Trump

Kremlinul a anunțat că liderul rus „a făcut schimb de informații cu Kim Jong-un în contextul viitoarelor discuții cu președintele american Donald Trump”. Întâlnirea dintre Putin și Trump este programată pentru vineri, 15 august 2025.

Agenția oficială nord-coreeană KCNA a confirmat convorbirea, dar nu a menționat explicit întâlnirea cu liderul american. Potrivit KCNA, Kim și Putin au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, în baza acordului de parteneriat strategic semnat anul trecut. Cei doi au „confirmat voința de a-și consolida cooperarea în viitor”.

Întâlnirea din Alaska, subiect fierbinte în relațiile internaționale

Negocierile dintre Vladimir Putin și Donald Trump, programate în Alaska, reprezintă unul dintre cele mai urmărite evenimente politice ale săptămânii. Discuțiile ar urma să se concentreze pe războiul din Ucraina și pe posibilitățile de detensionare a conflictului.

Este pentru prima dată în ultimele luni când liderii celor două puteri vor purta un dialog direct, iar miza este ridicată, în contextul presiunilor internaționale pentru un acord.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) sugerează că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, intenționează să vină în Alaska pentru a-l întoarce pe președintele american Donald Trump împotriva Europei, nu pentru discuții reale despre pace.

Rusia și Coreea de Nord, parteneriat consolidat în războiul din Ucraina

În comunicatul Kremlinului se precizează că Putin și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul Rusiei, în conflictul cu Ucraina. Liderul rus a lăudat „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu” al militarilor nord-coreeni implicați în lupte.

Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini campania Rusiei și ar plănui o nouă desfășurare de trupe, potrivit serviciilor de informații sud-coreene. În plus, cei doi lideri au convenit să mențină contactele personale și să continue cooperarea strânsă.

În urma convorbirii, cei doi lideri au convenit să continue contactele directe.

