Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii de la Moscova dintre liderul de la Kremlin și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

„Probabil ați auzit că suntem pregătiți să direcționăm un miliard de dolari către o nouă structură – Consiliul pentru Pace – în principal pentru sprijinirea poporului palestinian, pentru reconstrucția Fâșiei Gaza și pentru soluționarea problemelor palestiniene în ansamblu”, i-a spus Vladimir Putin lui Mahmoud Abbas.

„Am afirmat deja că utilizarea fondurilor înghețate în Statele Unite în timpul administrației anterioare este, în opinia mea, pe deplin posibilă”, a continuat Vladimir Putin.

Acesta a precizat că astfel de variante au mai fost discutate anterior cu reprezentanți ai administrației americane și că o întâlnire dedicată acestui subiect urma să aibă loc chiar joi, la Moscova.

În paralel, la Davos, în Elveția, Donald Trump a participat la ceremonia de lansare a așa-numitului „Consiliu pentru Pace”, inițiativă pe care o promovează și care va colabora cu Organizația Națiunilor Unite.

Președintele american a declarat că „multe națiuni” sunt implicate în înființarea acestui organism și a subliniat că va exista o cooperare strânsă cu ONU.

Inițial, Donald Trump a anunțat că noul Consiliu pentru Pace va avea ca principal obiectiv soluționarea conflictului din Fâșia Gaza, pentru ca ulterior să precizeze că structura va acționa alături de ONU ca mediator la nivel global.