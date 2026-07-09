„Industria modernă poate funcționa în armonie cu natura”

Parcul fotovoltaic de la fabrica Volkswagen din Polonia este una dintre cele mai mari instalații solare din Europa integrate direct pe amplasamentul unei fabrici. În zilele însorite, sistemul poate acoperi întreaga cerere de energie electrică a unității și asigură aproximativ 25% din consumul anual de electricitate al fabricii. Instalația are o capacitate de 18,3 MW, a fost construită și este administrată de Quanta Energy. Proiectul combină producția de energie regenerabilă cu protejarea biodiversității și cu cercetarea științifică.

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Reprezentanții Volkswagen spun că parcul fotovoltaic nu este folosit doar pentru producerea de energie verde. Spațiul a devenit și un loc în care sunt testate soluții pentru agricultură, protecția mediului și bunăstarea animalelor. Marzena Pillich-Gronska, directoarea fabricii Volkswagen Poznan, a declarat că parcul solar „oferă mult mai mult decât energie electrică verde”.

„A devenit, de asemenea, un loc în care sprijinim biodiversitatea, agricultura locală și cercetarea științifică. Proiectul de pășunat al oilor demonstrează că industria modernă poate funcționa în armonie cu natura”, a spus ea. Practic, oile au preluat rolul mașinilor de tuns iarba. Ele pasc în zona panourilor solare și țin vegetația sub control, fără să mai fie nevoie de cosit mecanic.

Panourile solare le oferă oilor umbră

Proiectul este derulat în cooperare cu Universitatea de Științe ale Vieții din Poznan. Cercetarea este printre primele de acest fel realizate într-un parc fotovoltaic de utilitate publică din Polonia. Specialiștii analizează nu doar efectele asupra vegetației, ci și felul în care panourile solare influențează bunăstarea animalelor. Unul dintre aspectele urmărite este dacă umbra creată de panouri ajută la reducerea stresului termic în rândul oilor.

„Studiem modul în care instalațiile fotovoltaice afectează bunăstarea animalelor, ecosistemul local și dacă umbra creată de panourile solare reduce stresul termic în rândul animalelor”, a explicat dr. Joanna Składanowska-Baryza, de la Universitatea de Științe ale Vieții din Poznan.

Cercetătorii urmăresc, în același timp, schimbările din microclimat, din sol și din vegetație, pentru a vedea cum poate fi combinată mai eficient producția de energie regenerabilă cu activitatea agricolă.

„În același timp, analizăm schimbările din microclimat, vegetație și sol pentru a identifica soluții care să sprijine integrarea eficientă a producției de energie regenerabilă cu activitatea agricolă”, a adăugat cercetătoarea.

Oile vor paște în parcul solar până la toamnă

Turma de 100 de oi va rămâne în perimetrul parcului fotovoltaic până la toamnă. Animalele sunt supravegheate de crescători cu experiență, iar prezența lor elimină complet nevoia de cosit mecanic în zona respectivă. Justyna Nowak-Gajek, proprietara turmei, spune că animalele s-au acomodat foarte bine cu noul spațiu.

„Se poate vedea clar că turma se simte în siguranță – oile se împart în mod natural în grupuri mai mici și pasc liniștite în diferite părți ale parcului solar. Aceasta este cea mai bună dovadă că s-au adaptat bine la aceste condiții, deoarece o turmă care se simte amenințată rămâne întotdeauna strâns unită”, a explicat ea.

Proiectul de la fabrica Volkswagen din Polonia arată cum un spațiu industrial poate fi folosit în același timp pentru producerea de energie verde, întreținerea naturală a terenului și cercetare aplicată.

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