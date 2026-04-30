Grupul Volkswagen, care deține 10 mărci, a anunțat că profitul net înregistrat în perioada ianuarie-martie a scăzut cu 28%, ajungând la 1,56 de miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), iar vânzările au înregistrat o scădere de peste 2%, ajungând la 76 de miliarde de euro.

Analiștii chestionați de firma de date financiare FactSet prevăzuseră un profit net de 1,76 de miliarde de euro și venituri de 78 de miliarde de euro, notează AFP.

„Războaiele, tensiunile geopolitice, barierele comerciale, reglementările mai stricte și concurența intensă creează obstacole”, a declarat directorul general al VW, Oliver Blume, subliniind totuși că grupul a înregistrat „progrese tangibile” în ciuda acestor dificultăți. Însă ultimele rezultate au arătat că, pentru a „ne consolida competitivitatea în mod durabil, trebuie să ne dezvoltăm în mod consecvent modelul de afaceri”, a adăugat el.

Volkswagen, ale cărui mărci variază de la Audi la Seat și Skoda, a declarat în martie că intenționează să reducă 50.000 de locuri de muncă în Germania la nivelul întregului grup până în 2030, în încercarea de a reduce costurile. De asemenea, Volkswagen a anunțat că intenționează să scadă costurile cu 20% până la sfârșitul anului 2028.

