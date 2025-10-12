„Tocmai am vorbit cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a doua oară în două zile, iar astăzi am avut, de asemenea, o conversație foarte productivă. Ieri (sâmbătă – n.r.) am convenit asupra unui subiect specific pentru astăzi și am abordat toate aspectele acestui subiect: rotejarea vieții în țara noastră, consolidarea apărării noastre aeriene, reziliența noastră și capacitățile noastre pe termen lung”, a anunțat Zelenski pe contul său de Telegram, fără a preciza subiectul.

„De asemenea, am abordat multe detalii despre energie. Președintele Trump este bine informat despre tot ce se întâmplă”, a adăugat șeful statului ucrainean, subliniind că discuțiile telefonice vor continua.

Un nou apel la presiuni asupra Rusiei

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a cerut comunității internaționale să acționeze, după o săptămână cu peste 4.000 de atacuri aeriene ruse asupra Ucrainei.

„Moscova își permite să-și intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski pe contul său de X.

„Tocmai de aceea nu se poate permite nicio slăbire a presiunii. Sancțiunile, tarifele și acțiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc – cei care finanțează acest război – trebuie să rămână pe masă”, a transmis președintele ucrainean.

Recomandări
Șeful statului ucrainean denunță „teroarea din aer”

În opinia lui Zelenski, presiunile asupra regimului de la Moscova ar putea deschide calea către o pace durabilă pentru Europa. „Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de pace din Orientul Mijlociu”, a subliniat el.

Zelenski a denunțat mai ales „teroarea din aer” a Rusiei, care și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a atacat în ultima săptămână Ucraina cu peste 3.100 de drone, 92 de rachete și aproximativ 1.360 de bombe cu planare.

„Ieri, în Kosteantînivka, un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană”, a menționat Volodimir Zelenski.

Separat, Ministerul ucrainean al Energiei a postat pe pagina sa de Facebook că atacurile efectuate de ruși în noaptea de sâmbătă spre duminică au provocat pagube infrastructurii electrice din regiunile Donețk, Odesa și Cernihiv, transmite agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

A treia zi consecutivă de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Pentru a treia zi consecutiv, atacurile rusești au vizat rețelele energetice și de transport al gazelor, iar serviciile de urgență lucrează în prezent pentru a stabiliza alimentarea cu energie electrică.

În Odesa, o instalație de gaz și o clădire au fost avariate. De asemenea, au fost lovite o instalație de infrastructură energetică și clădirea administrației de stat, unde ferestrele au fost avariate, dar nu s-au raportat victime.

Regiunea Donețk nu are electricitate din cauza bombardamentelor inamice de duminică dimineață asupra infrastructurii energetice. „În această dimineață, rușii au atacat din nou infrastructura noastră energetică. Specialiștii au început deja reparațiile și fac tot posibilul pentru a restabili curentul. Cu toate acestea, amploarea pagubelor și momentul restabilirii nu au fost încă stabilite”, a relatat șeful Administrației Militare Regionale, Vadîm Filașkin

