Disperat, Zelenski cere un armistițiu

După o noapte marcată de bombardamente masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm pe platforma X, în care a subliniat necesitatea unui armistițiu care să vizeze spațiul aerian și cel maritim.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025

„Primele etape în vederea stabilirii unei păci reale ar trebui să fie obligarea singurei surse a acestui război, adică a Rusiei, să pună capăt unor asemenea atacuri”, a declarat președintele ucrainean. Zelenski insistă asupra „interzicerii folosirii rachetelor, dronelor cu rază lungă de acțiune și bombelor aeriene”, argumentând că acest pas ar reduce semnificativ numărul victimelor și ar preveni distrugerea unor infrastructuri esențiale pentru supraviețuirea populației civile.

Astăzi, Ucraina a folosit pentru prima dată avioanele Mirage-2000 primite din Franța.

De la începutul invaziei, Ucraina a fost ținta unor atacuri constante asupra rețelelor sale energetice, lucru care a dus la pene masive de curent și dificultăți majore în asigurarea necesităților de bază pentru cetățeni. Deși aliații occidentali au oferit sprijin militar și sisteme de apărare aeriană, Kievul consideră că o măsură diplomatică, precum un armistițiu aerian și maritim, ar putea contribui la o stabilizare temporară a situației și ar putea crea premise pentru negocieri mai ample de pace.

Recomandări Delirul de grandoare al lui Donald J. Trump, autointitulatul „geniu foarte stabil”. Opiniile specialiştilor clinicieni

Erdogan susține armistițiul și propune Turcia ca mediator

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reacționat rapid la solicitarea lui Zelenski, declarând că Turcia sprijină ideea unui armistițiu „în aer și pe mare” și consideră că acesta ar putea fi un prim pas spre o detensionare a conflictului.

Turkish President Erdogan:



- We support territorial integrity & sovereignty of Ukraine, and call for peace

- Strong diplomatic ground must be established to bring both parties to negotiating table

- Our defence industry and private sector continue to support Ukraine despite… pic.twitter.com/DiEvUcQWMS — TRT Afrika (@trtafrika) March 7, 2025

„Susținem ideea stabilirii unei încetări a focului cât mai rapid posibil și încetării atacurilor în aer și pe mare ca măsură de încredere între părți”, a afirmat Erdogan. Liderul de la Ankara și-a reiterat, de asemenea, propunerea de a găzdui negocieri între Ucraina și Rusia, un rol pe care Turcia l-a mai avut în trecut.

În anul 2022, Turcia a fost un actor-cheie în negocierile privind acordul de export al cerealelor prin Marea Neagră, demonstrând că poate juca un rol de intermediar între Kiev și Moscova.

Totuși, șansele ca Rusia să accepte o astfel de măsură sunt reduse. Kremlinul a folosit atacurile aeriene ca principală metodă de intimidare și presiune asupra Ucrainei, iar până acum nu a dat semne că ar fi dispus să renunțe la această strategie. Pe de altă parte, implicarea Turciei ca mediator ar putea crea un nou cadru de negociere. Ankara are relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul, iar Erdogan a încercat în repetate rânduri să își consolideze influența în regiune prin inițiative diplomatice.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Călin Georgescu a recunoscut că a mințit, la rugămintea lui Horațiu Potra: „Era firesc să se întâmple așa”

Urmărește-ne pe Google News