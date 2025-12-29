Atacantul lui Al-Nassr a declarat că își dorește să continue să joace, subliniind că ambițiile sale rămân neschimbate: câștigarea de trofee și atingerea bornei istorice de goluri. Ronaldo s-a arătat încrezător că va reuși, cu condiția să fie ferit de accidentări.

„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. Ştiţi care sunt obiectivele mele: să câştig mai multe trofee şi să ating numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez. Doamne ajută!”, a mărturisit Cristiano Ronaldo.

De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo se apropie tot mai mult de această performanță, având în prezent 956 de goluri în carieră.

În actualul sezon, el a marcat deja de 13 ori pentru clubul saudit. Sâmbătă, „CR7” a reușit o dublă în meciul cu Al-Okhdood, înscriind în minutele 31 și 45+3.

Totalul golurilor sale este impresionant: 5 pentru Sporting, 145 la Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 la Juventus, 143 la echipa națională a Portugaliei și 112 pentru Al-Nassr.

La scurt timp după încheierea partidei din Arabia Saudită, Ronaldo a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, scriind pe contul său de X: „Munca asiduă este drumul către succes”.

Cel mai bine plătit sportiv din lume, Cristiano Ronaldo, a dezvăluit recent că avionul său privat construit la comandă este cel mai scump obiect pe care l-a achiziționat vreodată.