Apel la evacuare voluntară din Kiev

„Apel către locuitorii capitalei: dacă aveți posibilitatea de a părăsi temporar orașul pentru surse alternative de energie și căldură, vă rog să o faceți”, a transmis Kliciko după un nou atac sălbatic efectuat de ruși.

Potrivit primarului Kievului, serviciile municipale funcționează în regim de urgență pentru a redresa situația, în condițiile în care urmează mai multe zile cu temperaturi sub zero grade Celsius.

„Facem totul pentru a finaliza acest lucru cât mai repede posibil. Dar atacul combinat asupra Kievului de aseară a fost cel mai devastator pentru infrastructura critică a capitalei”, a precizat fostul boxer.

417.000 de locuințe fără curent electric în capitala Ucrainei

Potrivit The New Voice of Ukraine, aproximativ 417.000 de locuințe din Kiev au rămas fără curent electric în urma atacului aerian din noaptea de joi spre vineri. Cele mai afectate cartiere sunt Desnianskîi, Dniprovskîi, Darnîțkîi și Holosîivskîi.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 36 de rachete și 242 de drone, vizând mai ales orașele Kiev, Liov și Krivîi Rîh, unde s-a născut Volodimir Zelenski. Una dintre rachete a venit de la poligonul de testare Kapustin Iar din regiunea Astrahan. Atacul s-a soldat cu cel puțin patru morți și aproximativ 25 de răniți.

Ambasada Qatarului, avariată de o dronă

La Kiev, 20 de clădiri au fost lovite, inclusiv cea a Ambasadei Qatarului. „Clădirea Ambasadei Qatarului a fost avariată de o dronă rusă”, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Un medic de ambulanță a fost ucis într-un dublu atac efectuat împotriva unei clădiri rezidențiale din cartierul Darnițkîi. „Inamicul a lovit din nou o clădire cu mai multe etaje, exact în momentul în care salvatorii și personalul medical lucrau deja la fața locului”, a afirmat ministrul ucrainean de interne Ihor Klimenko.

„Rusia a lovit în mod deliberat infrastructuri civile și critice. Obiectivul «uman» al inamicului este să lase milioane de persoane fără electricitate, fără agent termic și apă în plină iarnă geroasă”, a denunțat Klimenko.

Șeful diplomației ucrainene cere o reacție fermă din partea întregii lumi

Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe Andrîi Sibiha a avertizat vineri asupra amenințării globale pe care o reprezintă Rusia și a cerut o reacție fermă din partea comunității internaționale după ce o rachetă Oreșnik a fost lansată asupra orașului Liov, situat în vestul Ucrainei și în apropiere de Polonia, implicit în apropiere de granițele UE și NATO.

Potrivit lui Sîbiha, rușii au trimis Oreșnik-ul până în apropierea frontierelor UE și NATO „ca răspuns la halucinațiile” liderului lor Vladimir Putin.

Russias overnight strike on Kyiv damaged the premises of a foreign diplomatic mission, the embassy of the State of Qatar to Ukraine.



Russian strike is a grave violation of the Vienna Convention and a reminder that Russian brutality knows no limits.

„Un astfel de atac în apropierea frontierei UE și NATO reprezintă o amenințare gravă la adresa securității continentului european și un test pentru comunitatea transatlantică. Cerem răspunsuri ferme la acțiunile nesăbuite ale Rusiei”, a subliniat ministrul ucrainean.

Andrîi Sîbiha a calificat drept „absurd” faptul că regimul de la Kremlin „încearcă să justifice acest bombardament cu falsul atac asupra reședinței lui Putin” și a subliniat că aceasta este „o altă dovadă că Moscova nu are nevoie de motive reale pentru teroarea și războiul său”.

„Îndemnăm toate statele și organizațiile internaționale responsabile să denunțe minciunile Rusiei și să intensifice fără întârziere presiunea asupra agresorului“, a insistat șeful diplomației ucrainene.

