Într-un discurs susținut la Paris pe 13 martie, liderul ucrainean a explicat că situația de securitate creată de recentele atacuri ale SUA asupra Iranului împiedică oficialii americani să călătorească, în timp ce Rusia refuză să organizeze întâlniri în Statele Unite, potrivit Kyiv Independent.

„Războiul și situația de securitate nu le permit oficialilor de la Casa Albă să părăsească SUA acum”, a afirmat Zelenski, citat de Unian.

Acesta a adăugat că partea rusă a respins propunerea de a organiza o întâlnire trilaterală în SUA, sugerând, în schimb, locații precum Elveția sau Turcia.

Delegația ucraineană rămâne însă pregătită să călătorească în Washington sau Miami pentru un eventual summit, a precizat Zelenski.

În ciuda refuzului Kremlinului de a participa la negocieri în SUA, trimisul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit pe 11 martie în Florida cu reprezentanți ai președintelui american Donald Trump.

Ultima rundă de discuții trilaterale a avut loc la Geneva, în februarie. O altă întâlnire, planificată inițial pentru sfârșitul lunii februarie și apoi reprogramată pentru începutul lunii martie, a fost anulată în urma atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

Anterior, președintele ucrainean anunțase că următoarea sesiune ar fi putut avea loc la Abu Dhabi la începutul lunii martie, dacă situația internațională ar fi permis.

Pe 4 martie, Zelenski a confirmat suspendarea negocierilor, afirmând că escaladarea conflictului dintre Washington și Teheran a blocat practic eforturile diplomatice.

„Continuăm să colaborăm cu Statele Unite practic zilnic. Deocamdată, din cauza situației cu Iranul, semnalele necesare pentru o întâlnire trilaterală nu au venit încă”, a subliniat liderul ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE