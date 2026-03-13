Volodimir Zelenski pleacă la Paris după vizita la București

Aceasta este a douăsprezecea călătorie a lui Volodimir Zelenski în Franţa de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, şi urmează după o vizită oficială efectuată joi la Bucureşti.

Potrivit Palatului Élysée, întâlnirea are ca scop evitarea unui „efect de eclipsă” al conflictului din Orientul Mijlociu asupra războiului din Ucraina, care continuă să fie o prioritate pentru Franţa şi aliaţii săi.

Cu doar o zi înainte de vizita la Paris, Volodimir Zelenski a venit la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au susținut o conferință de presă comună, la Palatul Cotroceni, după discuțiile private pe care le-au purtat.

Volodimir Zelenski, îmbrăcat într-o ținută neagră de tip casual-militar, dă mâna zâmbind cu Nicușor Dan, care poartă un costum bleumarin formal cu cravată și ține un dosar cu documente în mână. Cei doi lideri se află în fața unui rând de steaguri ale României și Ucrainei, marcând un moment oficial de cooperare într-un cadru instituțional solemn.
Zelenski a oferit garanții privind drepturile minorității române din Ucraina, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Mesajul pe care Volodimir Zelenski îl transmite Kremlinului prin vizita la Paris

Vizita lui Zelenski la Paris transmite un mesaj cheie Moscovei. Potrivit unui consilier al președintelui francez, această întâlnire transmite că „nicio criză, nicio evoluție nu ne va distrage atenția de la Ucraina”.

„Mesajul cheie este de a demonstra că nicio criză, nicio evoluţie nu ne va distrage atenţia de la Ucraina.

Cei din Kremlin care consideră că războiul din Iran le oferă o oportunitate se înşală şi trebuie să demonstrăm acest lucru în mod colectiv”, a declarat un consilier al lui Emmanuel Macron.

Ce ar urma să discute Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski

Programul vizitei lui Volodimir Zelenski include o întâlnire tête-à-tête cu preşedintele francez, urmată de o conferinţă de presă comună şi un prânz de lucru.

De asemenea, liderul ucrainean va participa la o discuţie cu studenţii de la Sciences Po, în cadrul căreia se vor aborda subiecte legate de războiul din Ucraina şi impactul acestuia asupra securităţii globale.

Printre temele principale de discuţie dintre cei doi lideri se numără cooperarea tehnologică şi militară, în special în ceea ce priveşte expertiza Ucrainei în interceptarea dronelor iraniene folosite de Rusia.

„Expertiza fără egal dezvoltată de Kiev capătă o nouă importanţă în contextul represaliilor Teheranului asupra ţintelor din Orientul Mijlociu”, a subliniat Palatul Élysée.

Președintele Ucrainei a semnat un parteneriat strategic și la București

Pe lângă discuţiile de la Paris, Zelenski a semnat în Bucureşti un parteneriat strategic cu preşedintele României, Nicuşor Dan, pentru „producţia comună de drone în România”.

Această iniţiativă vine în completarea unei alianţe franco-ucrainene privind dronele, planificată să intre în vigoare la sfârşitul anului 2025.

Volodimir Zelenski semnând un act, îmbrăcat în negru, cu tricolorul pe fundal
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone. Foto: Dumitru Angelescu/ Libertatea

De asemenea, specialişti militari ucraineni au vizitat recent mai multe state din Golf pentru a împărtăşi expertiza lor în interceptarea dronelor iraniene, iar Zelenski încurajează extinderea cooperării cu ţările europene. „Este o mişcare pe care o salutăm şi o încurajăm”, a transmis Palatul Élysée.

Împrumutul de 90 de milioane de euro, promis de UE Ucrainei, pe lista discuțiilor de la Paris

Un alt subiect prioritar este împrumutul de 90 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană Ucrainei în decembrie 2025, dar a cărui acordare este blocată de Ungaria.

Budapesta condiţionează aprobarea tranzacţiei de redeschiderea transportului de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, avariat, potrivit Kievului, de un atac al Moscovei.

Într-un interviu pentru Politico, Zelenski a cerut un „plan B” în cazul în care premierul ungar Viktor Orban îşi menţine poziţia.

„Întotdeauna preferăm planul A în locul planurilor B sau C”, a declarat joi un consilier al preşedintelui Macron. Conform acestuia, acordul din decembrie „era bătut în cuie” şi trebuie „pus în aplicare” cât mai curând posibil pentru a permite primele plăţi. Subiectul va fi reluat în cadrul summit-ului UE de săptămâna viitoare de la Bruxelles.

