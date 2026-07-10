Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe online cu jurnaliștii, iar Zelenski a afirmat că Ucraina a reușit deja să împiedice aprovizionarea Rusiei cu combustibil în cantități suficiente din țări neutre.

🤌Zelensky is trolling Putin with remarkable finesse — and every time he does it, it gets even more elegant



"If Yeltsin had known that Russia would end up importing fuel because of the war, he would have chosen a different successor. It's a joke," the President of Ukraine said. pic.twitter.com/SyhEbZlpxW — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

„O țară precum Rusia, a cărei economie a fost întotdeauna orientată spre exportul resurselor sale energetice, încearcă acum să găsească combustibil oriunde poate și să își crească, într-un fel sau altul, posibilitățile de a cumpăra și importa carburant. Ucraina a intervenit, iar noi am făcut deja acest lucru”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Între noi fie vorba, cred că dacă (Boris) Elțîn ar fi știut că peste 20 și ceva de ani Rusia va importa energie în loc să o exporte, pentru că a decis în mod stupid să înceapă un război, cred că Elțîn ar fi ales un alt succesor”.

Rușii își găuresc rezervoarele cu bormașina, se bat la cozile de la pompe și își instalează corturi la benzinării, din cauza crizei petrolului.

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