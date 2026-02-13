Zelenski: Ucraina nu va accepta un acord de pace fără garanții de securitate

Zelenski susține că Ucraina a încercat să demonstreze Statelor Unite că negociază sincer și nu dorește continuarea războiului.

„Tactica pe care am ales-o este ca americanii să nu creadă că vrem să continuăm războiul. De aceea am început să susținem propunerile lor în orice format care accelerează lucrurile”, a spus președintele ucrainean.

El a insistat însă că disponibilitatea pentru negocieri nu înseamnă acceptarea oricărei soluții.

„Mai bine niciun acord decât unul umilitor pentru Ucraina”, a transmis liderul de la Kiev, subliniind că pacea trebuie să fie „demnă și durabilă”.

Ce cer Kievul și aliații occidentali

Principala cerere a Ucrainei nu s-a schimbat de la începutul discuțiilor diplomatice. Zelenski cere garanții clare de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, care să intre în vigoare odată cu un armistițiu. De asemenea, avertizează că fără aceste angajamente, o încetare a focului ar ajuta Rusia.

El spune că un armistițiu fără protecții concrete ar permite Moscovei doar „să se regrupeze și să atace din nou”.

„Avem nevoie ca toate acestea să fie scrise”, a explicat președintele ucrainean, arătând că răspunsurile primite până acum sunt prea vagi pentru a fi acceptate.

Kievul încearcă să convingă Washingtonul

În interviu, Zelenski a încercat să vorbească și pe înțelesul liderilor americani. El a spus că oprirea războiului ar fi o realizare politică majoră pentru Donald Trump.

„Nu există o victorie mai mare pentru Trump decât oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, Ucraina a susținut propunerile americane tocmai pentru a arăta că nu blochează negocierile și că responsabilitatea pentru lipsa progresului aparține Rusiei.

Volodimir Zelenski este de părere că Donald Trump speră că războiul să se încheie până la vară, moment din care Statele Unite își vor concentra pe deplin atenția asupra alegerilor pentru Congres.

Întrebat despre situația de pe front, Zelenski a respins ideea că Ucraina ar fi învinsă militar.

„Ucraina nu pierde”, a declarat el, insistând că țara sa se grăbește să oprească războiul, dar nu va accepta o înțelegere făcută în grabă.

Discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite avansează greu, iar Moscova nu dă semne că ar renunța la cererile teritoriale.

„Nu am fost niciodată împotriva încheierii războiului. Rușii sunt cei care au arătat că nu sunt pregătiți pentru dialog”, a spus Zelenski.

La aproape patru ani de la declanșarea războiului la scară largă, la 24 februarie 2022, Rusia ocupă aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv Peninsula Crimeea și părți din estul Ucrainei ocupate tocmai din primăvara anului 2014, când a lansat invazia.

