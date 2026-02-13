Zelenski: Ucraina nu va accepta un acord de pace fără garanții de securitate

Zelenski susține că Ucraina a încercat să demonstreze Statelor Unite că negociază sincer și nu dorește continuarea războiului.

„Tactica pe care am ales-o este ca americanii să nu creadă că vrem să continuăm războiul. De aceea am început să susținem propunerile lor în orice format care accelerează lucrurile”, a spus președintele ucrainean.

El a insistat însă că disponibilitatea pentru negocieri nu înseamnă acceptarea oricărei soluții.

„Mai bine niciun acord decât unul umilitor pentru Ucraina”, a transmis liderul de la Kiev, subliniind că pacea trebuie să fie „demnă și durabilă”.

Ce cer Kievul și aliații occidentali

Principala cerere a Ucrainei nu s-a schimbat de la începutul discuțiilor diplomatice. Zelenski cere garanții clare de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, care să intre în vigoare odată cu un armistițiu. De asemenea, avertizează că fără aceste angajamente, o încetare a focului ar ajuta Rusia.

El spune că un armistițiu fără protecții concrete ar permite Moscovei doar „să se regrupeze și să atace din nou”.

„Avem nevoie ca toate acestea să fie scrise”, a explicat președintele ucrainean, arătând că răspunsurile primite până acum sunt prea vagi pentru a fi acceptate.

Kievul încearcă să convingă Washingtonul

În interviu, Zelenski a încercat să vorbească și pe înțelesul liderilor americani. El a spus că oprirea războiului ar fi o realizare politică majoră pentru Donald Trump.

„Nu există o victorie mai mare pentru Trump decât oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina”, a afirmat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, Ucraina a susținut propunerile americane tocmai pentru a arăta că nu blochează negocierile și că responsabilitatea pentru lipsa progresului aparține Rusiei.

Volodimir Zelenski este de părere că Donald Trump speră că războiul să se încheie până la vară, moment din care Statele Unite își vor concentra pe deplin atenția asupra alegerilor pentru Congres.

Întrebat despre situația de pe front, Zelenski a respins ideea că Ucraina ar fi învinsă militar.

„Ucraina nu pierde”, a declarat el, insistând că țara sa se grăbește să oprească războiul, dar nu va accepta o înțelegere făcută în grabă.

Discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite avansează greu, iar Moscova nu dă semne că ar renunța la cererile teritoriale.

„Nu am fost niciodată împotriva încheierii războiului. Rușii sunt cei care au arătat că nu sunt pregătiți pentru dialog”, a spus Zelenski.

La aproape patru ani de la declanșarea războiului la scară largă, la 24 februarie 2022, Rusia ocupă aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv Peninsula Crimeea și părți din estul Ucrainei ocupate tocmai din primăvara anului 2014, când a lansat invazia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
FRF spune că nu stă în Mircea Lucescu, care va pleca în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Elle.ro
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Aproape 500.000 de români au ajuns în Thassos în 2025. Primarul a venit la București să le mulțumească personal. Ce ofertă pregătește pentru 2026
Știri România 07:59
Aproape 500.000 de români au ajuns în Thassos în 2025. Primarul a venit la București să le mulțumească personal. Ce ofertă pregătește pentru 2026
Un val de frig din Rusia lovește România la începutul săptămânii viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 16 februarie - 15 martie 2026
Știri România 07:57
Un val de frig din Rusia lovește România la începutul săptămânii viitoare. Prognoza meteo ANM în perioada 16 februarie – 15 martie 2026
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
Fanatik.ro
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe.”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Stiri Mondene 12 feb.
Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Sfatul Mihaelei Bilic pentru un grătar mai sănătos. În ce trebuie să marinezi, de fapt, carnea. „Știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții”
Stiri Mondene 12 feb.
Sfatul Mihaelei Bilic pentru un grătar mai sănătos. În ce trebuie să marinezi, de fapt, carnea. „Știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
ObservatorNews.ro
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte
KanalD.ro
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte

Politic

Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos”
Politică 12 feb.
Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos”
Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Politică 12 feb.
Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
Fanatik.ro
Ce lovitură! Un român s-a umplut de bani după ce a luat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! E ireal cât a costat biletul câștigător
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată