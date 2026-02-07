Totuși, acest termen ar putea fi depășit din cauza divergențelor majore privind problema teritorială, au mai declarat sursele.

Planuri pentru un referendum în mai în Ucraina, SUA „se grăbesc”

Conform unui cadru discutat de negociatorii celor două țări, orice acord de pace va fi supus unui referendum național în Ucraina, care s-ar desfășura simultan cu alegerile naționale, au declarat cinci surse sub protecția anonimatului.

Echipa americană, condusă de trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a transmis omologilor ucraineni în cadrul întâlnirilor din Abu Dhabi și Miami că ar fi de dorit ca votul să aibă loc cât mai rapid.

Două surse au precizat că atât oficialii americani, cât și cei ucraineni au luat în calcul organizarea alegerilor și referendumului în luna mai.

Totuși, alte surse apropiate discuțiilor consideră acest calendar ca fiind „fantezist”, subliniind că organizarea unui astfel de proces electoral în Ucraina, țară aflată în stare de urgență, ar necesita cel puțin șase luni.

„Americanii se grăbesc”, a declarat o sursă, adăugând că, deși ar putea fi posibil să se organizeze votul mai devreme, ar necesita un efort logistic și financiar semnificativ.

În plus, legislația actuală din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timpul stării de urgență, ceea ce ar implica modificări legislative.

Întâlniri și progrese limitate la negocierile Rusia-Ucraina, mediate de SUA

A doua rundă de negocieri mediate de Statele Unite a avut loc joi, la Abu Dhabi, și s-a încheiat cu eliberarea a 314 prizonieri de război.

Ultimul schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia a avut loc pe 2 octombrie 2025, adică acum circa patru luni. Ucraina a primit atunci 185 de prizonieri de război și 20 de civili deportați în Rusia.

Cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale – americano-ucrainene-ruse – de la Abu Dhabi s-a încheiat joi fără declarații care să indice vreun progres real în vederea încheierii păcii în Ucraina.

În schimb, Kremlinul a anunțat în mijlocul discuțiilor că are o nouă solicitare, și anume ca toate țările să recunoască oficial regiunea ucraineană Donbas ca parte a Rusiei.

În urma discuțiilor, s-a convenit continuarea negocierilor în viitorul apropiat, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că următoarea întâlnire trilaterală ar putea avea loc în curând în Statele Unite.

În ciuda acestor progrese limitate, scepticismul persistă, mai ales în contextul în care echipa de negociatori a Rusiei este condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful agenției de informații militare GRU, și se concentrează mai mult pe aspectele militare.

Situația a devenit și mai tensionată după ce adjunctul lui Kostiukov, general-locotenentul Vladimir Alekseiev, a fost împușcat vineri la Moscova de un agresor necunoscut.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina de implicare în atac, însă ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a negat orice legătură cu acest incident.

2 mari obstacole în calea păcii

Cea mai mare piedică în negocierile de pace rămâne soarta regiunii Donbas. Rusia solicită controlul complet asupra întregii regiuni, în ciuda faptului că Ucraina controlează încă peste 5.180 de kilometri pătrați din acest teritoriu.

„Nu s-au înregistrat încă progrese în ceea ce privește chestiunea teritorială”, a declarat o sursă apropiată discuțiilor.

Un alt punct sensibil este viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată pe teritoriul ocupat de Rusia. Moscova insistă să păstreze controlul asupra centralei, oferind Ucrainei energie electrică la preț redus, propunere respinsă de Kiev.

O altă propunere din partea SUA, care ar implica administrarea centralei de către Washington și distribuirea energiei către ambele țări, a fost deja respinsă de Rusia, potrivit unei surse.

Ucraina cere garanții de securitate

Guvernul ucrainean dorește ca orice acord de pace să includă garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a partenerilor săi, exprimând îngrijorări cu privire la istoricul Rusiei în nerespectarea angajamentelor de încetare a focului, potrivit unei surse.

„Poziția Kievului este că nu se poate conveni nimic până când nu vor fi puse în aplicare garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a partenerilor”, a adăugat sursa.

De asemenea, Ucraina cere un armistițiu pe toată durata campaniei electorale, pentru a asigura desfășurarea unui referendum corect și sigur. Cu toate acestea, există îngrijorări că, chiar dacă se vor rezolva problemele teritoriale și de securitate, mulți alegători ar putea respinge orice concesii teritoriale.

Sondajele actuale arată că majoritatea ucrainenilor se opun cedării de teritorii în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului, deși sprijinul pentru această poziție a scăzut ușor în ultimul an.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din Donbas ocupate înainte de invazia din 2022. De la începutul anului 2023, Rusia a câștigat aproximativ 1,3% din teritoriul ucrainean, conform analiștilor.

