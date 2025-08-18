„Soția mea, prima doamnă a Ucrainei, i-a trimis scrisoarea. Nu este pentru tine, ci pentru soția ta”, a spus el, stârnind râsete în sală, conform CNN.

Cu doar trei zile înainte de întrevederea din Biroul Oval, cel de-al 47-lea președinte al SUA s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Anchorage, în Alaska. Cu ocazia summitului de vineri, 15 august, Trump i-a înmânat liderului rus o scrisoare din partea Melaniei Trump.

În aceasta, prima doamnă a SUA a făcut apel la protejarea „inocenței” copiilor.

„Trebuie să ne străduim să creăm o lume plină de demnitate pentru toți, astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și viitorul să fie perfect protejat. Un concept simplu, dar profund, domnule Putin, cu care sunt sigură că sunteți de acord, este că descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate, o inocență care se ridică deasupra geografiei, guvernului și ideologiei”, a scris Melania Trump în scrisoare.

Astăzi, Donald Trump a vorbit despre scrisoarea soției sale, subliniind că Melania are „o mare dragoste pentru copii”. 

„Ea vede suferința, părinții, funeraliile pe care le vedeți la televizor. Mereu funeralii. Vrem să vedem și altceva în afară de funeralii”, a  spus Trump reporterilor aflați la Casa Albă, adăugând că Putin a primit bine scrisoarea. 

„I-ar plăcea să vadă sfârșitul conflictului. Și o spune foarte deschis, cu mândrie și cu mare tristețe, pentru că atât de mulți oameni au fost uciși.”

Amintim că Volodimir Zelenski se află luni la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului din Alaska.

