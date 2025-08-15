„Dronocidul”, un antrenament pentru supraviețuire

Militarii din estul Ucrainei au un cuvânt nou pentru ceea ce trăiesc zilnic: „dronocid”. Dronelor rusești le este atribuit cel mai mare număr de victime pe front, iar răspunsul apărătorilor este un antrenament simplu, dar vital, pușca de vânătoare.

Instructorul Ihor, cunoscut pe front drept „The Knifer”, le arată cum să doboare ținte rapide, mai întâi de pe loc, apoi în mișcare.

„O pușcă este cea mai eficientă armă pentru a doborî o dronă de aproape”, spune el. Luptă din 2014 și respinge ideea unei „schimbări de teritorii”: „Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta. Vom lupta până ne eliberăm teritoriile”.

Frontul – obosit, dar nu înfrânt

Unități întregi sunt sub efectiv, iar mobilizarea noilor recruți este descrisă de un soldat drept „dezastru”. Oleksii, militar aflat în instrucție, și-a pierdut tatăl și mai mulți prieteni.

„Războiul trebuie să se oprească într-un fel sau altul, dar nu prin cedarea de teritorii”, spune el.

Chiar și așa, trupele știu că Rusia suferă pierderi uriașe, aproximativ 1.000 de morți și răniți pe zi, potrivit estimărilor ucrainene.

Civilii, între bombardamente și speranțe fragile

În orașe, civilii trăiesc sub un val de atacuri cu drone și rachete. În ultima lună, Rusia a lansat peste 6.000 de drone, față de aproximativ 400 în iulie 2024. În Kiev, Oleksandr compară războiul cu un joc de noroc: „Cu cât joci mai mult, cu atât pierzi mai mult”.

Alții, precum Volodimir, se tem că Ucraina va fi obligată să cedeze teritorii: „Nu avem resurse. Toți băieții noștri sunt în cer sau în spital”.

Zelenski, exclus din discuțiile din Alaska

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat frustrarea că Ucraina nu este invitată la masa negocierilor din Alaska. Totuși, Trump a anunțat că, la a doua rundă de discuții planificată după summitul din Alaska, vor participa atât Volodimir Zelenski dar și liderii europeni.

„Nu este proprietatea mea privată”, a spus el despre teritoriile țării.

Sondaje recente arată că unii ucraineni cred că pierderile teritoriale ar putea fi inevitabile pentru pace. Dar Oleksandr Merezhko, președintele Comisiei de politică externă din Parlament, respinge ideea: „Nu cred că se poate impune Ucrainei un acord care duce la distrugerea noastră. E greșit moral și legal să sacrifici casele oamenilor”.

Pacea, discutată la Summitul Trump – Putin

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin are loc vineri, 15 august 2025, în Alaska. Locul ales pentru summit este baza militară Elmendorf-Richardson, situată la periferia nordică a orașului Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska.

Aceasta va fi prima întâlnire între cei doi lideri în patru ani și are ca scop principal discutarea războiului din Ucraina și posibile soluții de încetare a conflictului.

Viața în containere, departe de casă

Potrivit ONU, peste 13.000 de civili au fost uciși, iar 3,5 milioane de ucraineni și-au părăsit casele. La marginea Kievului, peste 500 de refugiați locuiesc acum în containere metalice.

Hennadii, 78 de ani, spune cu lacrimi în ochi: „Nu cred că voi mai vedea vreodată mormântul mamei. Aveam vie, nuc, terenul meu… acum nu mai există”.

Valeria, studentă, 18 ani, își dorește un rezultat bun după discuțiile din Alaska, dar „nu are mari speranțe”. În schimb, Valentina, rămasă văduvă după un atac cu rachetă, refuză ideea cedării de teritorii: „Aceasta este țara noastră și oamenii mor pentru ea. Cum să o dăm? Niciodată”.

