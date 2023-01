„Discuția a avut loc în continuarea convorbirii telefonice avute de Președintele României, Klaus Iohannis, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la 4 ianuarie 2023, în cursul căreia s-a convenit ca șefii diplomațiilor de la București și Kiev să poarte discuții pentru soluționarea problemelor semnalate de partea română referitoare la Legea privind minoritățile (comunitățile) naționale din Ucraina. În urma discuției, cei doi miniștri au convenit lansarea unui proces de consultări cuprinzătoare privind aceste probleme, care să includă discuții la nivel de experți și o întâlnire, în perioada următoare, a celor doi miniștri ai afacerilor externe”, se precizează în comunicatul MAE.

Bogdan Aurescu a cerut ca Ucraina să facă „pași concreți pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor părții române” și „a reiterat necesitatea recunoașterii, de către Ucraina, a inexistenței așa-zisei «limbi moldovenești»”, mai transmite MAE. Totodată, ministrul român de Externe „a reiterat susținerea fermă a României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

La rândul său, șeful diplomației de la Kiev a anunțat pe Twitter, că a avut o discuție cu omologul său român, precizând că unul dintre subiecte a fost legat de „intensificarea consultărilor privind protejarea drepturilor minorităților”.

„Am discutat cu Bogdan Aurescu despre sprijinul acordat de România Ucrainei pentru a contracara agresiunea rusă, despre noile sancțiuni ale UE și despre calea Ucrainei spre aderarea la UE. De asemenea, am convenit să intensificăm consultările privind protejarea drepturilor minorităților. L-am invitat pe omologul meu să viziteze Ucraina”, a scris ministrul de Externe ucrainean pe Twitter.

