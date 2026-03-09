Arme revoluționare, testate în conflictul din Orientul Mijlociu

SUA și Israel testează arme revoluționare în conflictul actual. Pe lista echipamentelor de ultimă generație aruncate în luptă se află rachetele balistice lansate din aer, varianta occidentală a dronei Shahed și înlocuitorul de mare precizie al sistemului ATACMS.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în dimineața de 28 februarie, fiind ținta unei rachete israeliene de tip Blue Sparrow lansate în deschiderea ostilităților.

Armata israeliană a anunțat vineri că „inima Teheranului” a fost ținta unui raid masiv sâmbăta trecută. Aproximativ 50 de avioane de luptă au spulberat palatul guvernamental unde se afla buncărul subteran al lui Khamenei.

Racheta Blue Sparrow (Vrabia Albastră), cu o lungime de 6,5 metri ș o greutate 1.900 de kilograme, este lansată de avioanele de vânătoare F-15 și urcă la o altitudine de aproximativ 100 de kilometri înainte de a coborî cu mare putere către țintă.

Arma de top a fost dezvoltată de compania israeliană Rafael – care nu oferă prea multe detalii asupra caracteristicilor rachetei.

Țintele sunt lovite cu precizie maximă

Blue Sparrow face parte dintr-o familie de rachete, alături de Black Sparrow („Vrabia Neagră’) și Silver Sparrow („Vrabia Argintie”), concepute inițial pentru a servi drept ținte pentru testarea sistemelor de apărare antirachetă israeliene.

De exemplu, Blue Sparrow a fost dezvoltată în special pentru a testa eficacitatea interceptării rachetelor Scud-C/D de care dispunea Irakul.

Aceste rachete au rescris regulile jocului în războiul de 12 zile din 2025. Cu o rază de acțiune de 1.000 km pentru Blue Sparrow și o rază dublă, de 2.000 km, pentru Silver Sparrow, Israelul a demonstrat că poate lovi obiective strategice în adâncimea teritoriului iranian cu o precizie maximă.

Blue Sparrow transformă avioanele de luptă în platforme invizibile pentru apărarea iraniană. Datorită razei sale mari de acțiune, racheta poate fi lansată dintr-o zonă sigură, protejând piloții și aparatele de zbor de interceptările antiaeriene.

LUCAS, versiunea americană a dronei Shahed

Drona kamikaze LUCAS este versiunea americană la succesul modelului Shahed-136. Bazată pe același design minimalist și costuri reduse de producție, LUCAS este proiectată pentru lovituri de precizie la distanțe mari, fiind succesorul tehnologic al conceptului iranian.

Despre această dronă, amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, a afirmat joi, într-o conferință de presă, că este „indispensabilă” în războiul aflat în desfășurare.

„La origine, este o dronă de concepție iraniană. Noi am pus mâna pe ea, am demontat-o, am copiat-o în SUA, am lipit pe ea un mic «Made in America», am adus-o înapoi aici și acum tragem cu ea în iranieni”, a spus oficialul american. Totodată, acesta a precizat că drona a fost folosită în premieră chiar în prima zi a războiului și a fost lansată dintr-o țară din Golf pe care nu a precizat-o.

Drona LUCAS, denumire care este acronimul „Low-cost Unmanned Combat Attack System” (sistem de luptă de atac neghidat cu cost redus), atinge o viteză de circa 140 km/h și are o rază de acțiune de peste 800 de kilometri.

Eficiență maximă la costuri minime. Astfel se traduce folosirea în conflict a dronei LUCAS. Sistemul de atac neghidat cu cost redus, aproximativ 35.000 de dolari, îmbină simplitatea cu raza lungă de acțiune.

PrSM, o nouă rachetă balistică

Racheta de precizie PrSM preia ștafeta de la modelul ATACMS, care a devenit celebru pentru utilizarea sa în Ucraina împotriva țintelor rusești. Această nouă rachetă balistică tactică oferă performanțe sporite față de predecesorul său, fiind optimizată pentru atacuri chirurgicale la mare distanță.

Lansată de asemenea de sistemele Himars, racheta PrSM a fost utilizată în premieră în operațiuni de luptă în războiul pornit pe 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului.

Racheta PrSM a fost lansată în premieră în timpul ostilităților declanșate de SUA și Israel pe 28 februarie. Utilizând infrastructura sistemelor HIMARS, acest nou tip de armament a fost testat direct împotriva obiectivelor strategice iraniene.

Raaza de acțiune a rachetei PrSM depășește 400 de kilometri, iar pentru versiunile ulterioare această rază de acțiune ar putea fi extinsă la 1.000 de kilometri.

Lockheed Martin, compania care o produce, estimează că va putea fabrica anual circa 400 de rachete de acest tip și a semnat cu Pentagonul în martie 2025 un contract de aproximativ 5 miliarde de dolari.

Luni, 9 martie 2026, Israelul a declarat că a lansat atacuri asupra Beirutului și Iranului, în timp ce Teheranul a anunțat lansări de rachete. Statele din Golf au raportat atacuri peste noapte, soldate cu zeci de răniți în Bahrain. În Arabia Saudită, un șaptelea membru al forțelor armate americane a murit din cauza rănilor suferite.

