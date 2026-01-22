Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Începutul calvarului

În 1996, Amanda a adăpostit o adolescentă de 16 ani, care provenea dintr-o familie disfuncțională, conform informațiilor prezentate în instanță.

Tânăra suferea de dificultăți de învățare, iar femeia a profitat de situația vulnerabilă a acesteia pentru a o transforma într-o servitoare.

Amanda era deja mamă a 7 copii și a solicitat beneficii sociale în numele fetei, pe care a transformat-o în „sclava” familiei.

Abuzurile inimaginabile

Viața tinerei s-a transformat într-un coșmar. Victima a fost forțată să curețe casa femeii în genunchi, să mănânce resturi de mâncare și să trăiască într-un spațiu insalubru, cu mucegai și umezeală.

Mai mult, ea a fost supusă unor abuzuri fizice severe, fiind lovită cu un băț de mătură, iar dinții i-au fost rupți.

În instanță, procurorul Sam Jones a declarat că „în anii ’90, tânăra pare să fi dispărut complet. Nu există nicio înregistrare a vreunei întâlniri sau a vreunei apariții a ei în afara locuinței”.

Eliberarea după 25 de ani

În martie 2021, poliția a descoperit și eliberat victima, acum în vârstă de peste 40 de ani. Descoperirea a avut loc după ce unul dintre fiii Amandei a informat autoritățile despre starea îngrijorătoare a femeii. Au folosit un telefon pe care ea îl ascunsese pentru a da alarma.

Detectivul Alex Pockett a explicat că „în momentul în care poliția a ajuns la fața locului, era evident că ea era extrem de speriată”.

Nu vreau să fiu aici. Nu mă simt în siguranță. Mă bate constant. Nu îmi place – le-a spus femeia.

Victima avea o vânătaie pe corp, era ținută într-un dormitor cu pereții nevopsiți și le-a spus ofițerilor că „am făcut ultima baie cu mai bine de un an în urmă”.

Amanda, 10 copii, dependentă de jocurile de noroc

După eliberare, victima locuiește cu o familie de plasament, urmează cursuri la colegiu și încearcă să își refacă viața, bucurându-se inclusiv de vacanțe în străinătate.

Pe de altă parte, Amanda Wohon, care este acum mamă a 10 copii și despre care Daily Mail susține că ar fi dependentă de jocuri de noroc, a fost eliberată pe cauțiune marți de judecătorul Ian Lawrie.

Sentința, care va decide soarta acesteia pentru acuzațiile de constrângere la muncă forțată, lipsire de libertate și vătămare corporală, urmează să fie pronunțată pe 12 martie.

Ea și-a exprimat dezinteresul față de suferințele victimei sale, refuzând să își ceară scuze. La întrebarea dacă regretă faptele: „De ce ar trebui să îmi cer scuze pentru ceva ce nu am făcut?”

