„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul, dar suntem aliniați pe faptul că și măsurile din iulie-august anul trecut, și măsurile care au intrat în vigoare anul acesta au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există niciun fel de perspectivă de majorări de taxe“, a transmis Nicușor Dan.

„Suntem mai bine decât ținta de reducere de deficit pe care Guvernul și-a asumat-o, există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoare colectare mai bună, deci pe macro financiar suntem mai bine decât estimăm. Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele României a vorbit și despre impozitele și taxele locale care „într-o lume perfectă n-ar trebui să existe”, precizând că oamenii simt acum „în buzunarul lor” aceste majorări.

Întrebat dacă primarii sunt îndreptățiți să se teamă că o mare parte din banii proveniți din taxele și impozitele locale se vor duce la bugetul național, Nicușor Dan a spus că-i înțelege pe edili, pentru că au promis niște lucruri în campanie pe care vor să le facă.

Însă i-a atenționat pe primari că „în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât în 2025”.

În schimb, șeful statului vede un lucru bun în faptul că s-a redus taxa pe cifra de afaceri a marilor companii, ceea ce reprezintă un stimulent pentru firme „să vină în România”.

Mai mult, Nicușor Dan a susținut că în vară vom intra în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fapt ce va reprezenta „un certificat” că România este o țară competitivă.

