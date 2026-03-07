Vremea de mâine, 8 martie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada duminică, 8 martie 2026, ora 9.00 – luni, 9 martie 2026, ora 9.00, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și, îndeosebi în regiunile intracarpatice, local vor caracteriza o vreme deosebit de caldă.

În regiunile sudice și sud-estice, cerul va fi variabil, cu nori de nivel jos sau ceață, local în prima parte a zilei și pe arii mai restrânse noaptea. În restul țării cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, cu viteze la rafală de 50-55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade Celsius în sudul Banatului.

Cum va fi vremea mâine, 8 martie 2026, în București

În București, în intervalul duminică, 8 martie 2026, ora 9.00 – luni, 9 martie 2026, ora 9.00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori în jurul celor normale datei.

Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă în prima parte a zilei și spre sfârșitul intervalului

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi 8… 9 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -1 spre 1 grad Celsius.

Zilele trecute, în România s-a produs un fenomen pe care meteorologii îl numesc inversiune termică.

Apare atunci când stratul de aer cald rămâne deasupra unui strat de aer rece, inversând astfel modelul obișnuit al temperaturilor care scad odată cu altitudinea.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 martie 2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 29 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 30 martie – 5 aprilie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.