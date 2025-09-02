Vremea de mâine, 3 septembrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada miercuri, 3 septembrie 2025, ora 9.00 – joi, 4 septembrie 2025, ora 9.00, vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării.

În Muntenia, Dobrogea continentală, cea mai mare parte a Olteniei și în sudul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, local caniculă și un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică se va accentua local în jumătatea de vest a teritoriului, unde mai ales în a doua parte a zilei și la începutul nopții vor fi averse și descărcări electrice.

Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomene asociate instabilității se vor semnala izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 și 36 de grade Celsius, iar cele minime, între 8 și 22 de grade Celsius. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 3 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul miercuri, 3 septembrie 2025, ora 9.00 – joi, 4 septembrie 2025, ora 9.00, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35… 37 de grade Celsius, iar cea minimă, de 17… 19 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 1 – 28 septembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

