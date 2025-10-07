Vremea de mâine, 8 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada miercuri, 8 octombrie 2025, ora 9.00 – joi, 9 octombrie 2025, ora 9.00, vremea se va menține predominant închisă și deosebit de rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării.

În sudul, estul și parțial în centrul teritoriului va continua să ploua, local însemnat cantitativ (în general 15-30 l/mp), iar în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, pe arii restrânse se vor acumula și peste 50-60 l/mp.

În Dobrogea, mai ales la începutul zilei, ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice. În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, iar noaptea se va degaja și în sud-vest și parțial în centru.

În zona montană înaltă vor fi precipitații mixte, iar în Carpații Meridionali, pe parcursul zilei, în general la altitudini de peste 1.900 m se va depune strat de zăpadă (10 cm) și va fi viscol (rafale de 60-90 km/h).

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în est, sud-est, dar local la viteze mai mici și în vest și sud-vest, iar în jumătatea de est a Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei, în prima parte a intervalului, rafalele vor fi și de 50-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 3 și 12 grade Celsius. Pe alocuri, mai ales noaptea, va fi ceață.

România se confruntă cu o perioadă de vreme neobișnuit de rece pentru început de octombrie, astfel că temperaturile scăzute, ploile și vântul vor domina în următoarele zile, a spus șefa ANM, Elena Mateescu.

Cum va fi vremea mâine, 8 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul miercuri, 8 octombrie 2025, ora 9.00 – joi, 9 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi închisă și rece.

Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 15-25 l/mp.

Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15… 16 grade Celsius, iar cea minimă de 8… 10 grade Celsius.

București și alte cinci județe intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, iar în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

De asemenea, ANM a mai anunțat fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 6 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

