În plus, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de vremea rea și ploi, valabilă până joi, 9 octombrie.

Ploi abundente în toată țara, ninsori la munte

„Vorbim despre 70-100 l/mp, cu precădere în Oltenia, Dobrogea și Moldova, ninsori viscolite la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere și intensificările de vânt de pe creste, care pot depasi 60-70 km/h, în timp ce în zonele mai joase din estul, sud-estul țării, vorbim despre viteze de 45-55 km/h”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu.

Începând de duminică seara, ploile vor cuprinde treptat întreaga țară. Se așteaptă cantități semnificative de precipitații, între 25-50 l/mp în majoritatea regiunilor.

În Muntenia, Dobrogea și Moldova, acumulările pot ajunge la 70-100 l/mp, în special de luni seară până miercuri dimineața.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Marți, 7 octombrie, se așteaptă ninsori viscolite și formarea unui strat de zăpadă.

Luni, Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița.

Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru două luni.

Elena Mateescu spune de când se mai încălzește vremea

Elena Mateescu spune că temperaturile vor rămâne scăzute până miercuri, cu maxime între 12-18 grade și minime de până la 10 grade Celsius în toată țara.

„De vineri – sâmbătă însă, ar trebui să vorbim din nou despre temperaturi de 21 -22 grade”, a mai spus șefa ANM. Astfel, spre weekend, vremea se va ameliora semnificativ.

În București, luni se așteaptă vreme închisă și rece, cu ploi moderate cantitativ în timpul nopții (10-15 l/mp). Temperatura maximă va fi între 15 și 17 grade Celsius.

Miercuri, vremea va rămâne închisă și rece în București, cu posibilitate de ploi pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi între 15 și 16 grade, iar minima între 8 și 10 grade Celsius.

ANM spune în prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, că vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei.

Cum va fi vremea în București în următoarele 3 zile

În intervalul 06.10.2025, ora 10:00 – 07.10.2025, ora 09:00, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10-20 l/mp).

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 8-10 grade.

În intervalul 07.10.2025, ora 09:00 – 08.10.2025, ora 09:00, vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 50-70 l/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50-65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12-14 grade, iar cea minimă de 9-10 grade.

În intervalul 08.10.2025, ora 10:00 – 09.10.2025, ora 10:00, vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 15-25 l/mp.

Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 8-10 grade.

DSU, recomandări pentru populație

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis mai multe recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor de vreme severă emise, în această dimineață, de Administrația Națională de Meteorologie.

În următoarele două zile vor fi valabile alerte cod galben şi cod portocaliu de ploi torențiale, în timp ce în judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi cod roșu.

În contextul acestei perioade de vreme instabilă, se recomandă populației să fie pregătită pentru condiții meteorologice nefavorabile.

Este important să se urmărească prognozele meteo actualizate și să se ia măsuri de precauție, în special în zonele predispuse la precipitații abundente sau vânt puternic.

