Vremea se schimbă de miercuri în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 18 august-14 septembrie 2026

Cum va fi vremea în săptămâna 18-24 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Imagine generată cu AI

Cum va fi vremea în săptămâna 24-31 august 2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 31 august-7 septembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 7-14 septembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

35 de județe lovite marți de furtuni puternice. ANM anunță ploi, vijelii și o răcire cu până la 12 grade în mai multe zone

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