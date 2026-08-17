Cod galben de caniculă în mai multe regiuni, luni

Potrivit ANM, luni, 17 august, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. „Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat”, anunță ANM.

35 de județe lovite marți de furtuni puternice. ANM anunță ploi, vijelii și o răcire cu până la 12 grade în mai multe zone

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Vânt puternic, averse și vijelii încep din noaptea de luni spre marți

Începând de luni, 17 august, ora 23:00, și până marți, 18 august, ora 21:00, este valabilă o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii și răcire accentuată. „Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 60…70 km/h, îndeosebi la munte”, transmite ANM.

În noaptea de luni spre marți vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana și Maramureș. Marți, fenomenele sunt așteptate mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și, pe arii restrânse, în Transilvania și Moldova.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, cu 15…20 l/mp și izolat peste 20…25 l/mp, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1…2 cm.

Temperaturile scad cu până la 12 grade în vest, centru și nord

Schimbarea vremii va fi însoțită de o răcire accentuată. Potrivit meteorologilor, marți, în vestul, centrul și nordul țării, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade.

„Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade”, precizează ANM.

În același timp, în alte regiuni ale țării va persista canicula.

Cod galben de vijelii în 35 de județe

Pentru marți, 18 august, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis un cod galben pentru intensificări ale vântului și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 50…70 km/h.

35 de județe lovite marți de furtuni puternice. ANM anunță ploi, vijelii și o răcire cu până la 12 grade în mai multe zone

La munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Caniculă și 36 de grade în sud-est, inclusiv în București

Tot marți, 18 august, între orele 10:00 și 21:00, este valabil un alt cod galben, de această dată pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

Avertizarea vizează județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și municipiul București.

35 de județe lovite marți de furtuni puternice. ANM anunță ploi, vijelii și o răcire cu până la 12 grade în mai multe zone

„Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități”, avertizează meteorologii. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Cum va fi vremea în Capitală

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 17 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00. Luni, vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar minima va fi de 17…18 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 15 grade.

Marți, între orele 09:00 și 21:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va ajunge la 35…36 de grade. „Cerul va fi mai mult senin, iar vântul moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara, cu viteze la rafală în general de 45 km/h”, precizează ANM.

Pentru București, în intervalul 17 august, ora 23:00 – 18 august, ora 21:00, este în vigoare informarea meteorologică privind intensificările vântului. De asemenea, în intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00, în Capitală este valabil codul galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

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