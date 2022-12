Lava curgea pe versanții lui Semeru spre un râu din apropiere, în timp ce mai multe sate au fost acoperite cu cenușă. Deocamdată, nu au fost anunţate victime după erupţie.

Erupția vulcanului a fost surprinsă în imagini postate pe rețelele sociale, care arată nori uriași de cenușă cum se prăvălesc dinspre vârful muntelui.

On the island of #Java in #Indonesia, the volcano #Semeru has erupted. Authorities issued a warning about the danger of the maximum level. pic.twitter.com/DBRgl5Ixmd