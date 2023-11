Ulawun este un vulcan de tip stratovulcan, cu o formă conică și format din straturi de lavă solidificată provenite de la erupții anterioare. Ulawun face parte dintr-o serie de vulcani în această regiune și se înalță la o altitudine de aproximativ 2.300 de metri, pe insula New Britain.

A massive eruption of Ulawun volcano in West New Britain, Papua New Guinea 🇵🇬 (20.11.2023)



Source: Sky Alert

