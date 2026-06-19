Potrivit TechCrunch, această decizie vine în urma unor incidente în care mașinile au intrat în sectoare de autostradă închise pentru lucrări. Șase cazuri au fost raportate în Phoenix, Arizona, în aprilie, iar alte șapte în Bay Area din San Francisco, California, în mai.

Probleme la zonele de construcție

Waymo a suspendat complet operarea pe autostrăzi începând cu 19 mai, conform documentelor depuse la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului (NHTSA). Compania lucrează în prezent la dezvoltarea unei soluții software, dar vehiculele continuă să opereze pe străzile de suprafață.

Totuși, serviciul a fost oprit temporar în condiții meteorologice severe care ar fi putut duce la inundații. „Am identificat o zonă de îmbunătățire privind performanța în jurul zonelor de construcție pe autostrăzi”, a declarat Waymo într-un comunicat emis pentru sursa citată anterior.

„Am restricționat voluntar operațiunile pe autostrăzi luna trecută, am notificat în mod proactiv autoritățile de stat și federale și am decis să înregistrăm o rechemare software voluntară la NHTSA.

Istoricul rechemărilor Waymo

Aceasta este a șasea rechemare a vehiculelor autonome Waymo. În mai, compania a retras robotaxi-urile care au intrat pe drumuri inundate, iar în decembrie 2025, a emis o rechemare pentru comportamentul ilegal în preajma autobuzelor școlare.

Alte rechemări au fost necesare pentru coliziuni la viteză redusă cu lanțuri, porți și stâlpi de telefonie, precum și pentru probleme legate de recunoașterea camioanelor tractate.

Waymo se confruntă, de asemenea, cu o investigație din partea NHTSA și a Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) privind comportamentul vehiculelor în apropierea autobuzelor școlare, după ce un robotaxi a lovit un copil lângă o școală în ianuarie.

Performanță și extindere

Deținută de Alphabet, firma-mamă a Google, Waymo susține că vehiculele sale au parcurs peste 170 de milioane de mile în modul autonom și afirmă că acestea au demonstrat o reducere de 13 ori a accidentelor grave sau fatale față de șoferii umani.

Compania este în plină expansiune, planificând lansarea serviciului în peste 20 de orașe în 2026, inclusiv Londra și Tokyo. Cu toate acestea, extinderea rapidă a scos la iveală numeroase scenarii pe care software-ul robotaxi-urilor le gestionează cu dificultate, inclusiv zonele de construcție de pe autostrăzi.

Incidentele recente

Waymo a început să ofere servicii pe autostrăzi în noiembrie 2025, dar documentele NHTSA arată că software-ul vehiculelor nu a recunoscut semnele de închidere a rampelor și a intrat în zone de construcție pre-planificate în Phoenix, Arizona, la mijlocul lunii aprilie.

Ulterior, comitetul de siguranță al companiei a restricționat operațiunile pe autostrăzi în oraș, în timpul dezvoltării soluției. Pe 18 mai, în San Francisco, șapte robotaxiuri Waymo au intrat pe benzi de autostradă aflate în construcție din cauza prioritizării evitării altor pericole de pe autostradă sau a nerecunoașterii zonei de construcție.

Compania a oprit toate operațiunile pe autostrăzi a doua zi, iar consiliul de siguranță Waymo a decis rechemarea vehiculelor pe 8 iunie.

Reacții publice

Imagini ale acestor incidente au fost distribuite pe rețelele sociale. Un utilizator de pe X a postat un video în care susține că un robotaxi Waymo „a trecut prin conuri” și a fost „urmărit de poliție”. „Erau semne de drum în construcție”, a declarat Slade pentru CBS News luna trecută.

„Erau lumini aprinse, poliția în depărtare, iar mașina a accelerat. Atunci m-am uitat la logodnica mea și am spus: gata, s-a terminat. Vom muri chiar aici, în Waymo”.

Waymo i-a oferit lui Slade trei curse gratuite de până la 40 de dolari fiecare, mai scrie tot CBS, o compensație care poate fi considerată, cu lejeritate, ridicolă.

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