Sistem inovator, conducte subdimensionate

Portavionul USS Gerald R. Ford folosește un sistem de salubritate în vid (VCHT), similar cu cel al avioanelor comerciale, dar adaptat pentru dimensiunile uriașe ale navei.

Cu toate acestea, diametrul insuficient al conductelor cauzează frecvente blocaje, ceea ce face ca secțiuni întregi ale navei să rămână fără acces la toalete. În unele cazuri, tehnicienii au fost nevoiți să petreacă până la 19 ore pe zi pentru a rezolva defecțiunile.

Costuri exorbitante pentru intervenții tehnice

Pentru a preveni acumularea de sedimente în conducte, Marina SUA utilizează o procedură de „spălare cu acid”, extrem de costisitoare. Fiecare intervenție tehnică ajunge la aproximativ 400.000 de dolari, iar această cheltuială neprevăzută se va repeta pe întreaga durată de viață a navei.

Deși proiectată pentru misiuni strategice globale, USS Gerald R. Ford se confruntă cu o vulnerabilitate logistică care nu doar că afectează confortul echipajului, ci și bugetul public.

Problemele sanitare ridică întrebări serioase cu privire la capacitatea navei de a susține misiuni extinse. Experții notează că defecțiuni similare au fost raportate și pe USS George H.W. Bush, unde sute de toalete au devenit inutilizabile simultan. Pe USS Gerald R. Ford, orice defecțiune minoră poate afecta funcționalitatea unei întregi secțiuni, ceea ce reprezintă un risc operațional semnificativ.

Analiza specialiștilor sugerează că integrarea tehnologiilor experimentale fără testări riguroase în condiții reale poate duce la probleme neașteptate. În timp ce USS Gerald R. Ford impresionează prin capacitățile sale militare, viața la bord este marcată de dificultăți bizare, precum blocajele constante ale toaletei.