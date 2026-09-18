Schimbarea vizuală pe WhatsApp pentru iPhone: cum arată noul design „Liquid Glass” care transformă chaturile

WhatsApp a început să implementeze o actualizare majoră a interfeței pentru utilizatorii de iPhone, aducând un design unificat, cunoscut sub numele de „Liquid Glass”.

Potrivit Ubergizmo, noul aspect transparent și modern, anterior limitat doar la tab-urile principale și lista de conversații, este acum extins și la alte elemente esențiale ale aplicației, inclusiv bara de scriere, bara de navigare, bulele de mesaje și meniurile contextuale. Designul actualizat transformă interfața aplicației într-una mai fluidă și aerisită.

Bara de introducere a textului „plutește” acum deasupra conversațiilor active, având un fundal translucid mat, care reflectă dinamic conținutul de dedesubt, într-un stil similar cu cel al aplicației iMessage de la Apple.

Redesign și pentru bara de navigare din WhatsApp

De asemenea, bara de navigare din partea de sus este transparentă, permițând afișarea subtilă a imaginii de fundal a chatului și a textului derulat. Caracteristicile noi nu se opresc aici.

Noul design Liquid Glass din WhatsApp pentru iPhone.

În conversații, apăsarea lungă pe o bulă de mesaj afișează meniuri contextuale și opțiuni de reacții într-un stil „glass” rafinat, păstrând vizibilitatea fundalului. Mai mult, bulele de mesaje au colțuri mai rotunjite, iar elementele multimedia partajate, precum fotografiile și videoclipurile, sunt afișate fără margini, oferind un design mai modern și minimalist.