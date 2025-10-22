Roskomnadzor a comentat rapoartele privind problemele întâmpinate de utilizatorii WhatsApp și Telegram din sudul Rusiei.

„Pentru a combate infractorii, în conformitate cu constatările agențiilor de aplicare a legii, se iau măsuri pentru a restricționa parțial funcționarea aplicațiilor de mesagerie străine”, a transmis Roskomnadzor.

Agenția a precizat că, potrivit organelor de ordine și plângerilor primite de la cetățeni, Telegram și WhatsApp au devenit principalele platforme folosite pentru fraude, extorcări și atragerea rușilor în acțiuni de sabotaj și terorism.

„Solicitările repetate adresate proprietarilor acestor servicii pentru a lua măsuri de contracarare au fost ignorate”, a adăugat Roskomnadzor.

Începând cu 13 august, instituția a restricționat parțial apelurile prin Telegram și WhatsApp, la recomandarea autorităților de aplicare a legii, în scopul combaterii activităților criminale.

Pe 21 octombrie, ca reacție la informațiile din presă potrivit cărora apelurile vocale ar fi fost restabilite, Roskomnadzor a precizat că restricțiile rămân în vigoare.

O zi mai târziu, pe 22 octombrie, adjunctul șefului agenției, Oleg Terliakov, a anunțat că blocarea apelurilor vocale pe WhatsApp și Telegram a redus cu 40% numărul apelurilor frauduloase într-o lună.

De asemenea, Oleg Terliakov a subliniat că este esențial să fie prevenită utilizarea frauduloasă pe scară largă a aplicației de mesagerie ruse Max.

