De Daniel Ionașcu,

Indonezia ar putea deveni, astfel, a doua țară din lume unde ar funcționa acest sistem al WhatsApp, după India, cea mai mare țară după numărul de utilizatori ai aplicației.

Dacă în India compania vrea să ofere servicii de transfer de bani prin aplicație între consumatori, în Indonezia vrea să fie o platformă care să funcționeze ca un intermediar între companiile locale.

În acest fel, Indonezia ar putea deveni un model de urmat pentru extinderea serviciului către alte țări.

Indonezia are o populație de 260 de milioane de oameni și este cea mai mare economie din sud-estul Asiei.WhatsApp are în această țară 100 de milioane de utilizatori.

Sectorul comerțului electronic din Indonezia este estimat să se tripleze până în 2025, până la 100 de miliarde de dolari.

Negocieri intense

WhatsApp se află în negocieri cu Grab – o companie de ridesharing similară Uber, dar și cu Go-Jek – un fel de Uber pentru motorete, care are ca acționar Google. Pe lângă transport, aceasta are și o activitate de plăți digitale.

Între companiile cu care poartă negocieri se mai află și compania de plăți DANA – care are ca acționar Ant Financial, din China. Ant Financial este proprietarul Alipay și este o companie-soră a gigantului Alibaba.

În fine, în discuții se mai află și firma de servicii financiare OVO, care este sprijinită de către conglomeratul indonezian Lippo Group.

Înțelegerile ar putea fi parafate curând.

WhatsApp a mai contactat și o bancă locală, Bank Mandiri, care operează un portofel digital.

Orientare către servicii online

WhatsApp se orientează către un model de afaceri similar cu WeChat, o aplicație foarte populară în China. Aceasta permite de la comenzi online la plăți sau servicii.

WhatsApp are 1,5 miliarde de utilizatori, dintre care un miliard folosesc aplicația zilnic.

Și Apple operează un serviciu de plăți, numit Apple Pay.

Facebook a mai anunțat recent și proiectul criptomonedei Libra, pe care ar dori să o folosească tot la transferuri de bani și plăți online.

Însă autoritățile de reglementare din lume au fost extrem de virulente împotriva acesteia.

Integrare anti-spargere

Facebook vrea să integreze tot mai mult serviciile sale de mesagerie, astfel încât posesorii de conturi de Facebook să poată conversa pe Messenger cu cei care deține WhatsApp și Instagram.

Autoritățile din SUA vizează deja Facebook într-o investigație antitrust. Experții sunt de părere că integrarea celor trei entități ar face mai dificilă spargerea Facebook.

