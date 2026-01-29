Când vom avea internet gratuit în avion

„Cred că, pe măsură ce tehnologia WiFi se va îmbunătăți în următorii patru sau cinci ani, vom oferi cu toții acces WiFi gratuit”, a afirmat O’Leary în cadrul unei conferințe de presă, dedicată rezultatelor financiare ale companiei.

Potrivit acestuia, „clienții îl vor folosi dacă este gratuit, dar dacă trebuie să plătească pentru el, nu îl vor folosi”.

Ryanair, cunoscută pentru politica sa de prețuri mici, a înregistrat un profit net de 115 milioane de euro în ultimul trimestru al anului 2025.

Compania a menținut un preț mediu de 44 de euro pe bilet, fiind mereu atentă asupra costurilor reduse, o prioritate despre care O’Leary spune că va prevala mereu în fața altor servicii opționale.

„Nu am nicio îndoială că un tarif mic va fi mai bun decât WiFi-ul gratuit la bord de fiecare dată”, a declarat CEO-ul pentru investitori.

Cearta dintre Ryanair și Elon Musk: „multă publicitate gratuită”

Cu toate acestea, mai multe companii aeriene au început recent să colaboreze cu Starlink, rețeaua de sateliți de internet de mare viteză dezvoltată de SpaceX. Starlink oferă viteze de până la 200 Mbps în timpul zborurilor, mai rapide decât multe conexiuni de acasă.

În ciuda acestui fapt, O’Leary și-a exprimat îngrijorarea cu privire la costurile adiționale ale combustibilului necesare instalării terminalelor Starlink pe aeronave.

Potrivit lui O’Leary, rezistența aerodinamică suplimentară generată de aceste antene ar putea majora consumul de combustibil cu 2%, ceea ce s-ar traduce în costuri de peste 200 de milioane de dolari anual.

Aceasta ar duce inevitabil la creșterea prețurilor biletelor, un scenariu pe care Ryanair dorește să îl evite. Pe de altă parte, SpaceX a contestat aceste cifre, afirmând că impactul asupra consumului este de doar 0,3%.

„Ryanair va adăuga WiFi în timpul zborului într-o clipă dacă tehnologia se îmbunătățește, astfel încât antenele să nu fie nevoie să fie instalate în afara fuselajului avionului”, a spus O’Leary.

El a mai sugerat că, în viitorul apropiat, astfel de antene ar putea fi montate în cala avionului, eliminând astfel problema rezistenței aerodinamice.

Pe lângă Starlink, Ryanair continuă să poarte discuții cu Amazon și compania britanică de telecomunicații Vodafone, în privința implementării unor soluții eficiente de WiFi la bord.

Deși unii furnizori estimează că jumătate dintre pasageri ar fi dispuși să plătească pentru internet în timpul zborurilor, O’Leary este sceptic: „Cred că nu mai mult de 10% ar face acest lucru.”

Certurile publice dintre O’Leary și Elon Musk pe tema Starlink au generat „multă publicitate gratuită”, a recunoscut CEO-ul Ryanair.

În urma conferinței de presă de săptămâna trecută, în care a fost anunțată o ofertă promoțională, pentru bilete la 15 euro, Ryanair a atras atenția presei internaționale, cu peste 1.500 de articole publicate în 60 de țări, a adăugat el.

