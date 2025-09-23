World News Day 2025, apel pentru apărarea colectivă a jurnalismului: #HoldTheLine

Ringier, partener al evenimentului World News Day 2025

Potrivit WAN-IFRA (n.r. World Association of News Publishers – Asociația Mondială a Editorilor de Presă), asociația al cărei președinte este Ladina Heimgartner, evenimentul își propune să atragă atenția publicului asupra rolului crucial al jurnaliștilor în furnizarea de informații credibile, esențiale pentru cetățeni și democrație.

Ringier și publicația Blick sunt parteneri ai evenimentului.

Contextul actual este marcat de provocări semnificative. AG Sulzberger, președintele The New York Times, a avertizat recent asupra unui „manual anti-presă” folosit de lideri autoritari pentru a submina instituțiile democratice. El a îndemnat jurnaliștii să apere profesia și să demonstreze importanța sa.

Importanța participării la World News Day 2025

Ziua Mondială a Știrilor oferă organizațiilor de presă oportunitatea de a-și demonstra angajamentul față de jurnalismul bazat pe fapte.

Participanții pot:

Promova alfabetizarea media și integritatea informațiilor;

Accesa materiale oficiale de campanie pentru a-și amplifica eforturile;

Contribui la combaterea dezinformării.

Conform WAN-IFRA, campania reamintește publicului global că adevărul, faptele și jurnalismul contează, într-o perioadă în care dezinformarea se răspândește rapid.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Participarea este deschisă organizațiilor de știri, redacțiilor și organizațiilor de sprijin media. Cei interesați se pot înregistra pentru a primi materiale oficiale de campanie și pentru a se alătura acestui efort global. Pentru înscriere, WAN-IFRA pune la dispoziție un formular online.

Întrebările pot fi adresate la adresa worldnewsday@wan-ifra.org.

Despre Ziua Mondială a Știrilor

Evenimentul este organizat de WAN-IFRA, Canadian Journalism Foundation și Project Kontinuum, în parteneriat cu organizații dedicate consolidării rolului jurnalismului de încredere la nivel mondial.

Summit-ul Global privind Dezinformarea, aflat la a cincea ediție, a abordat recent una dintre cele mai mari amenințări continue la adresa democrației. În paralel, administrația SUA și-a intensificat eforturile de a suprima libertatea presei, negând în același timp acest lucru. AG Sulzberger a subliniat gravitatea situației: „Democrația este în retragere în întreaga lume. Aspiranții la putere subminează legile, normele și instituțiile care sunt temelia societăților libere. O țintă primară a acestui proiect este presa – pentru că atunci când jurnaliștii sunt împiedicați să ofere publicului informații independente, devine mult mai ușor pentru cei aflați la putere să acționeze cu impunitate”.

În acest context, WAN-IFRA face un ultim apel către jurnaliști, editori și redacții din întreaga lume să se alăture campaniei globale pentru susținerea jurnalismului credibil.

Participarea la World News Day 2025 oferă redacțiilor oportunitatea de a-și adăuga vocea la apelul global pentru un jurnalism bazat pe fapte.

În fața amenințărilor crescânde, unitatea industriei media globale este esențială pentru apărarea libertății presei și a rolului vital al jurnalismului în societățile democratice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE