Închiderea internetului și cenzura media

În momentele de tensiune politică sau socială, unele guverne africane recurg la închiderea internetului sau la cenzurarea mass-media. Aceste acțiuni limitează accesul publicului la informații credibile tocmai când nevoia este cea mai mare.

Un exemplu recent a avut loc în Kenya pe 25 iunie 2025. Autoritatea pentru Comunicații a ordonat tuturor posturilor media să înceteze transmisiunea în direct a protestelor conduse de Generația Z. Nerespectarea acestui ordin putea duce la închiderea semnalului de emisie.

În Malawi, întreruperile internetului în timpul protestelor au restricționat fluxul de informații, limitând accesul cetățenilor la surse de încredere și capacitatea jurnaliștilor de a relata liber.

Conform articolului WAN-IFRA, „Aceste închideri nu doar că blochează accesul la fapte, ci creează și un teren fertil pentru răspândirea dezinformării și a zvonurilor, pe măsură ce oamenii se îndreaptă spre surse nesigure în absența știrilor verificate”.

Lipsa legilor privind accesul la informații

Dreptul fundamental la informare este esențial într-o societate democratică. Cu toate acestea, realitatea din Africa contrastează puternic cu normele globale. Conform unui raport Afrobarometer citat în articolul WAN-IFRA, doar 55% din populația Africii trăiește în țări cu legi privind accesul la informații.

Eye on Global Transparency (EGT) notează că doar 29 din 55 de națiuni de pe continentul african, inclusiv țările MENA, au astfel de legi în vigoare. Această lipsă de transparență poate favoriza corupția, împiedica buna guvernare și înăbuși dezvoltarea unor societăți civile puternice.

De asemenea, restricționează capacitatea jurnaliștilor, cercetătorilor și organizațiilor societății civile de a-și desfășura activitatea în mod eficient.

Consecințele închiderii internetului

Închiderea internetului și a canalelor media are consecințe grave:

1. Reduce la tăcere atât cetățenii, cât și jurnaliștii.

2. Alimentează dezinformarea în absența surselor oficiale.

3. Împiedică verificarea faptelor și distribuirea de informații verificate.

4. Este adesea folosită pentru a ascunde nereguli electorale sau represiunea protestelor.

Un nou raport de la Access Now și coaliția #KeepItOn, citat în articolul WAN-IFRA, dezvăluie un record de 296 de închideri ale internetului în 54 de țări în 2024. Africa a înregistrat cel mai mare număr de închideri vreodată într-un singur an, cu 21 de incidente care au afectat 15 țări.

Rolul crucial al jurnalismului

În momente de criză, jurnalismul devine esențial pentru informarea publicului și responsabilizarea celor aflați la putere. Articolul WAN-IFRA subliniază: „Când guvernele recurg la măsura drastică de a bloca canalele de comunicare, ele nu doar că reduc la tăcere disidența, ci rup și această legătură crucială, aruncând cetățenii într-un vid de incertitudine și dezinformare”.

Cu toate acestea, jurnaliștii curajoși găsesc modalități alternative de a raporta și de a asigura accesul comunităților la informații de încredere, chiar și în fața unor tactici opresive.

Pentru a combate eficient tendințele alarmante de închidere a internetului și blocare a comunicațiilor, este esențială o acțiune unită. Organismele internaționale, organizațiile media și companiile de tehnologie trebuie să colaboreze pentru a exercita presiuni asupra guvernelor să înceteze aceste practici perturbatoare.

Articolul WAN-IFRA concluzionează: „Când internetul se întunecă sau posturile de radio și televiziune sunt reduse la tăcere, spațiul pentru responsabilitate se micșorează, permițând dezinformării să înflorească necontrolat și lăsând populațiile vulnerabile la manipulare și exploatare. Fluxul liber de informații nu este un lux; este o necesitate pentru o lume justă și echitabilă”.

Pentru toate aceste motive, World News Day 2025, programată pentru 28 septembrie, reprezintă un apel la unitate pentru industria media globală în fața amenințărilor crescânde la adresa libertății presei.

În concluzie, lupta pentru accesul universal la informații în Africa este crucială pentru protejarea drepturilor fundamentale ale omului, promovarea democrației și accelerarea progresului socio-economic al continentului. Este nevoie de eforturi concertate din partea tuturor actorilor implicați pentru a asigura că dreptul la informare și libertatea presei sunt respectate și protejate în întreaga Africă.

Articol scris de Winnie Kamau, redactor și jurnalist de date din Kenya, pentru WAN-IFRA.

