Schimbarea vine la cinci luni după ce Elon Musk a unificat cele două companii, renunțând la existența separată a xAI, scrie Engadget.

În luna februarie 2026, SpaceX a achiziționat xAI, iar Musk a declarat atunci că „cererea globală de electricitate pentru AI pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre“»”. El a explicat că mutarea centrelor de date în spațiu este „singura soluție logică”.

Planul SpaceXAI include construirea unor centre de date orbitale. Încă de dinainte de fuziune, SpaceX a depus o cerere la Comisia Federală de Comunicații (FCC) pentru lansarea unui milion de sateliți care să sprijine acest proiect ambițios.

Rețeaua socială X, achiziționată de xAI în 2025, face acum parte din noua entitate SpaceXAI. Conturile oficiale xAI și-au schimbat deja denumirea și logo-ul conform rebranding-ului, deși SpaceX își păstrează contul separat pentru anunțuri legate de vehiculele spațiale și lansări.

În iunie 2026, SpaceX, xAI și X au fost listate public, cu acțiuni cotate la 161 de dolari, ceea ce a oferit companiei o valoare de 2,1 trilioane de dolari. Cu toate acestea, actualizările formale ale noii denumiri în documentele oficiale sunt încă așteptate. Pe site-ul fostei xAI, însă, noua identitate vizuală este deja vizibilă.

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