Două medii maxime la Bacalaureat pentru Galați

Două absolvente din județul Galați au încheiat examenul de Bacalaureat cu media maximă. Maria Lavinia Tudose, absolventă a Colegiului Național Vasile Alecsandri, spune că rezultatul a venit după luni întregi de muncă și că emoțiile au fost mari până în momentul afișării notelor.

„Este o experienţă extraordinară! Sincer, cu toate că mi-am dorit foarte mult, nu mă aşteptam. Am fost surprinsă dimineaţă când am văzut rezultatul. Eu având trei probe care sunt extrem de subiective, la română şi la istorie cel puţin, dar şi la geografie, am stat cu emoţii. Contează nu numai ce scrii tu pe foaie, ci şi cum interpretează corectorul. Pentru mine, să iau 10 a fost pur şi simplu un vis împlinit şi m-am simţit extrem de norocoasă”, a declarat tânăra pentru Monitorul de Galați.

Absolventa spune că în ultimele două luni înaintea examenului s-a concentrat aproape exclusiv pe pregătire și a participat la toate ședințele suplimentare organizate de profesorii de la clasă.

Maria Lavinia Tudose: „Se muncește foarte mult pentru nota 10”

„Se munceşte foarte mult pentru nota 10! În ultimele două luni, eu cam am citit aşa, foarte tare. Adică nici nu prea am ieşit din casă, decât ca să mă relaxez. Tot anul am muncit, am învăţat pentru teste, mi-am făcut scheme, schiţe, am citit foarte mult şi am venit la fiecare şedinţă de pregătire suplimentară cu profesorii mei. A fost un efort foarte mare, dar care a fost răsplătit cu această notă de 10”, a spus Maria.

Tânăra nu a apelat la meditații pentru că și-a dorit să demonstreze că se poate obține o notă maximă doar cu sprijinul profesorilor de la școală

Vrea să devină profesoară de limba română

Maria spune că își dorește să urmeze Facultatea de Litere din Iași, la specializarea română-engleză, și speră să ajungă profesoară de limba română: „Eu vreau să merg în învăţământ, mi-aş dori foarte mult să fiu profesoară de limba română. Vreau să merg la Litere la Iaşi, pe română-engleză. Eu sunt deja admisă cu diploma de la Olimpiada Internaţională de Limba Engleză”.

Absolventa mărturisește că performanța de la Bacalaureat a reprezentat și o ambiție personală, după ce obținuse media 10 și la Evaluarea Națională: „Am luat 10 şi la Evaluarea Naţională în clasa a VIII-a şi am zis: Nu se poate să fie altfel la Bac! Trebuie să le arăt tuturor că pot şi la Bac şi că pot şi elevii de la uman”.

Ana Maria Neagu: „Nu mă așteptam la media 10”

Cea de-a doua medie de 10 din județ a fost obținută de Ana Maria Neagu, absolventă a Colegiului Național Mihail Kogălniceanu, originară din comuna Slobozia Conachi.

Tânăra spune că era convinsă doar de nota la matematică, însă rezultatele la limba română și biologie au surprins-o: „Nu mă aşteptam la media 10. Mă aşteptam doar la matematică, pentru că ştiam că am făcut tot. La română şi la biologie nu mă aşteptam chiar la 10. Mă simt foarte fericită, mândră de mine că am reuşit”.

Pregătire intensă și planuri pentru Facultatea de Medicină

Ana Maria spune că a făcut pregătire la matematică în clasele a XI-a și a XII-a, iar la limba română în a doua parte a ultimului an de liceu.

În plus, a trebuit să facă naveta o perioadă, ceea ce a făcut pregătirea și mai solicitantă: „Se munceşte mult pentru o medie de 10. În ultima perioadă înainte de bacalaureat este foarte stresant şi foarte solicitant. E greu să faci naveta. În chirie e mai ok, dar tot este diferit, pentru că nu eşti acasă cu familia”.

Tânăra își dorește să urmeze specializarea Kinetoterapie din cadrul Universității de Medicină din București.

Matematica, materia cu cele mai multe note de 10 la BAC 2026

Matematica a fost materia la care elevii de liceu au reușit să obțină cele mai multe medii de 10 la Bacalaureat 2026. În total, 45 de elevi au reușit să obțină media 10 la BAC.

La proba obligatorie a profilului (E)c)) de la BAC 2026 au fost înregistrate 3.548 de note de 10. Dintre acestea, 2.289 de note maxime au fost la Matematică și 1.259 de note de 10 la Istorie. Matematica este astfel disciplina la care cei mai mulți elevi au reușit să obțină nota maximă la Bacalaureatul din acest an.

La proba la alegere a profilului și specializării (E)d)) de la BAC 2026 au fost acordate 3.158 de note de 10.

Elevii au luat cele mai multe note maxime la examenul de BAC de la Logică, Biologie, Chimie și Informatică. Clasamentul disciplinelor este următorul:

Logică și argumentare – 848 note de 10;

Biologie – 679;

Chimie – 531;

Informatică – 447;

Geografie – 345;

Fizică – 287;

Psihologie – 9;

Economie – 6;

Sociologie – 4;

Filosofie – 2.

La proba scrisă la Limba și literatura română de la examenul de Bacalaureat au fost acordate 454 de note de 10. La Limba și literatura maternă au fost înregistrate 34 de note maxime, dintre care: 27 la Limba maghiară; 5 la Limba germană și câte una la Limba sârbă și Limba slovacă.

45 de elevi au obținut media 10 la BAC 2026

În total, 45 de candidați au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10 înainte de contestații.

Rezultatele inițiale arată că 38 dintre aceștia sunt fete, iar 7 sunt băieți. Cele mai multe medii de 10 au fost înregistrate în București, urmat de Cluj și Iași.

Harta mediilor de zece la Bacalaureat 2026 Foto: Captură document Ministerul Educației

Rata de promovare la BAC 2026 este de 74,8% pentru toți candidații și de 79,7% pentru absolvenții promoției curente. Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Rezultatele finale ale examenului vor fi afișate după soluționarea contestațiilor, iar statisticile se pot modifica.

Rezultatele pentru Bacalaureat 2026, înainte de contestații. Notele finale vor fi afișate în data de 13 iulie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE