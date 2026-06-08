China, principalul rival geopolitic al Washingtonului, rămâne de decenii cel mai important partener comercial al Coreei de Nord și o sursă vitală de sprijin diplomatic și economic pentru regimul de la Phenian, puternic afectat de numeroasele sancțiuni internaționale.

Primire fastuoasă pe aeroportul din Phenian

Imaginile difuzate de agenția oficială de presă Xinhua au surprins momentul în care aeronava Air China, la bordul căreia se afla Xi Jinping, a aterizat la Phenian, marcând prima vizită a liderului chinez în această țară din 2019.

Delegația chineză a fost întâmpinată de oficiali militari aliniați de-a lungul unui covor roșu. Sub steagurile celor două țări, pe aeroport a fost arborat un banner uriaș pe care scria: Îi urăm un bun venit călduros tovarășului Xi Jinping”, mesajul elogiind totodată „prietenia de nezdruncinat” dintre cele două națiuni.

Vizita are loc într-un context regional extrem de tensionat. Xi Jinping a plecat spre Phenian după ce i-a primit separat, la Beijing, pe președintele american Donald Trump și pe cel rus, Vladimir Putin, în timp ce negocierile nucleare dintre Coreea de Nord și Washington rămân complet blocate.

Deși Casa Albă afirmase luna trecută că Xi și Trump „au reconfirmat obiectivul comun de denuclearizare a Coreei de Nord”, Phenianul a transmis un semnal de neclintit: chiar în ajunul sosirii lui Xi, puternica soră a liderului Kim Jong Un a declarat că programul de arme nucleare reprezintă „linia de la care nu există întoarcere”.

Schimbare de strategie

Analiștii politici consideră că abordarea Chinei față de arsenalul nuclear nord-coreean s-a modificat substanțial în ultimul timp, axându-se mai mult pe conservarea regimului decât pe dezarmare.

„Beijingul a acceptat, probabil, Coreea de Nord ca stat nuclear, însă Xi îi va transmite cel mai sigur lui Kim că China își dorește stabilitate mai presus de orice. China a prioritizat întotdeauna stabilitatea și este nevoită în prezent să își gestioneze cu atenție relațiile și divergențele cu Statele Unite”, a spus Minseon Ku, profesoară de diplomație la Universitatea DePaul

Această viziune este susținută și de Seong-Hyon Lee, cercetător la Harvard University Asia Center, care afirmă că Beijingul a trecut la o strategie de „garantare a durabilității regimului” de la Phenian, renunțând la tacticile de constrângere pentru denuclearizare.

„Strategia regională mai largă a Chinei are de câștigat de pe urma unui stat-tampon stabil, puternic înarmat și aliniat politic, capabil să absoarbă resursele și atenția militară ale SUA și ale aliaților săi”, a explicat Seong-Hyon Lee.

Între influența Rusiei și interesele Chinei

Coreea de Nord s-a declarat un stat nuclear „ireversibil” după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și Donald Trump.

Recent, Kim Jong Un a prins și mai mult curaj pe scena internațională pe fondul războiului din Ucraina, obținând un sprijin critic din partea Moscovei după ce a trimis trupe nord-coreene să lupte alături de forțele ruse.

Unele voci susțin că acest summit este tentativa lui Xi Jinping de a contracara influența tot mai mare a Rusiei asupra Coreei de Nord. Totuși, experții nuanțează această ipoteză.

Relațiile de putere dintre Moscova și Phenian sunt mai echilibrate, deoarece ambele părți au nevoie urgentă una de cealaltă (Moscova are nevoie de trupe pentru război, în timp ce Kim are nevoie de tehnologie militară și alimente).

În schimb, pe axa Beijing-Phenian, China rămâne superputerea dominantă.

Consolidarea singurei alianțe militare oficiale a Chinei

Într-un articol semnat chiar de Xi Jinping și publicat pe prima pagină a ziarului oficial nord-coreean Rodong Sinmun, liderul chinez a promis o cooperare mult mai strânsă: „Indiferent cum se schimbă vremurile sau cum evoluează situația internațională, prietenia tradițională dintre China și Coreea de Nord rămâne invincibilă”.

Cei doi lideri se întâlniseră ultima dată în septembrie, când Xi i-a invitat pe Kim Jong Un și pe Vladimir Putin la Beijing, la o paradă militară ce a marcat a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Coreea de Nord este singura țară din lume care are un tratat oficial și obligatoriu de alianță militară cu China.

Vladimir Tikhonov, profesor de studii coreene la Universitatea din Oslo, subliniază că Xi încearcă să consolideze această alianță deoarece „America este angajată în acțiuni ofensive care ar putea dăuna intereselor-cheie ale Chinei, cum ar fi aprovizionarea cu energie”.

În plus, în contextul în care Beijingul revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său, Coreea de Nord reprezintă o contrapondere excelentă în regiune în raport cu aliații SUA, respectiv Coreea de Sud și Japonia.

Relațiile dintre China și Japonia s-au deteriorat suplimentar după ce noul premier japonez, Sanae Takaichi (cunoscută pentru viziunile sale dure în materie de securitate), a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul în care China va încerca să preia controlul asupra Taiwanului prin forță.

„Pe măsură ce statutul internațional al Chinei crește, Beijingul încearcă, cel mai probabil, să atragă Phenianul mult mai activ în propria sferă de orbită diplomatică”, a concluzionat Lim Eul-chul, expert în probleme nord-coreene la Universitatea Kyungnam.

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