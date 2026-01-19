Mall-ul din Brașov a fost plin de copii

Spațiul comercial a fost transformat într-o veritabilă arenă a pasiunii și a coordonării perfecte. Practicanți de toate vârstele au venit, la data de 18 ianuarie, la AFI Brașov unde a fost invitat influencerul XRemus. Acesta a avut mai multe momente cu trick-uri spectaculoase și tehnici de top.

XRemus este un influencer român proeminent în comunitatea de kendama, activ în special pe TikTok și Instagram, unde promovează acest sport prin demonstrații de trick-uri. El a contribuit la popularizarea kendamei în rândul copiilor și adolescenților din România, în special în perioada în care acest joc a devenit un fenomen de masă.

Nemulțumiri în urma evenimentului organizat la AFI Brașov

Influencerul participă frecvent la evenimente, demonstrații și competiții de kendama în centre comerciale sau în aer liber. Iar un număr impresionant de tineri a venit, duminică, la AFI Brașov pentru a-l vedea live pe tiktoker.

Însă în urma evenimentului au existat și numeroase persoane care au fost dezamăgite de modul în care a fost organizat.

„Cea mai slabă organizare pe care am văzut-o vreodată la un eveniment… a fost incredibil cât haos am putut să văd și câtă nepăsare din partea organizatorilor… au trebuit să se piardă copii și să plângă mămici pe scenă ca să opriți nebunia. Copilul meu nu a fost dezamăgit… a înțeles că nu dorește să mai facă parte din balamuc niciodată”, a comentat un părinte pe pagina de Facebook a AFI Brașov.

Copiii au fost nemulțumiți că nu au putut obține o poză sau autograful influencerului.

„Scriu acest mesaj în mod public, în calitate de părinte, după evenimentul desfășurat la AFI Brașov, unde a fost invitat Xremus. Sute de copii au venit cu entuziasm, unii dintre ei stând în aglomerație extrem de mare, fără aer, doar cu speranța de a primi o semnătură pe kendama sau o poză cu idolul lor. Din păcate, foarte mulți au plecat dezamăgiți. Înțeleg că astfel de evenimente pot deveni greu de gestionat și că aglomerația nu este ușor de controlat. Totuși, atunci când publicul este format în mare parte din copii, consider că există o responsabilitate clară atât din partea organizatorilor, cât și a invitatului”, a mai scris un părinte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE