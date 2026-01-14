Noi opțiuni pentru limitarea timpului petrecut de copii pe YouTube Shorts

Părinții vor putea acum să stabilească un cronometru pentru a limita durata în care copiii lor vizionează conținut pe YouTube Shorts, versiunea platformei pentru videoclipuri scurte, similară cu TikTok și Instagram Reels.

Totodată, aceștia au posibilitatea de a bloca complet accesul la Shorts, fie temporar, fie permanent. O funcționalitate utilă, de exemplu, pentru situațiile în care copiii trebuie să folosească platforma doar pentru a viziona conținut educațional.

Pentru a încuraja pauzele și un somn adecvat, YouTube oferă acum și mementouri personalizate pentru „Ora de culcare” și „Pauza de odihnă”, disponibile inclusiv pentru utilizatorii adulți.

„Aceste funcții sunt menite să le ofere părinților mai mult control asupra modului în care copiii lor utilizează platforma”, declară reprezentanții YouTube.

YouTube simplifică gestionarea conturilor de părinte și copil

Pentru a ușura gestionarea conturilor multiple într-o familie, YouTube va actualiza în săptămânile următoare procesul de comutare între conturile de părinte și copil. Această modificare promite să simplifice experiența utilizatorilor, permițând trecerea rapidă între conturi prin câteva atingeri.

Noile funcționalități completează seturile de controale parentale deja existente pentru adolescenți, cum ar fi posibilitatea de a monitoriza activitățile unui copil pe platformă sau de a gestiona conținutul creat de aceștia. În 2025, YouTube a introdus o tehnologie de estimare a vârstei, care ajută la identificarea conturilor deținute de adolescenți pentru a oferi o experiență adaptată vârstei lor.